Una seconda lupa con il radiocollare «pedinata» col Gps

Una seconda lupa, di 34 chilogrammi di peso, dopo quella catturata un anno fa sempre sul versante bellunese del Monte Grappa, è entrata nel progetto per la gestione proattiva della specie mediante telemetria satellitare, dopo il successo della cattura a cura del gruppo di lavoro del Dipartimento di Medicina veterinaria dell’Università di Sassari. Ora viaggia con radiocollare satellitare, inviando dati sulle dinamiche predatorie, soddisfando le richieste del progetto finanziato dalla Regione e primo in Europa con questa specifica, anche di prevenzione basata sui dati di localizzazione Gps che permette di costruire dei recinti virtuali in grado di segnalare la prossimità del predatore alle possibili vittime custodite in recinti domestici. Il progetto, che era stato inizialmente pensato per la Lessinia, non ha mai avuto successo in quest’area per i ripetuti tentati andati a vuoto di cattura che hanno costretto i ricercatori ad attivarsi su altri branchi del Veneto. La notizia della cattura arriva da Giuseppe Pan, assessore regionale ad agricoltura, caccia e pesca che ringrazia il personale della Riserva di caccia di Cismon del Grappa per il supporto logistico e ribadisce che queste nuove tecnologie «costituiscono attività complementari alle iniziative messe in campo dalla Giunta regionale, per promuovere l’adozione di misure di prevenzione “tradizionali” (recinzioni elettrificate, dissuasori, cani da guardiania), che rimangono comunque la via maestra per il raggiungimento di una possibile coesistenza tra la presenza dei grandi carnivori e il mantenimento della vita economica e sociale nelle nostre montagne». Intanto con la chiusura del bando per il finanziamento al cento per cento di recinzioni elettrificate, sono arrivate 125 domande per un totale di contributi richiesti superiore a 336mila euro. Pan aggiunge che «tutte le 110 istanze per danni formalizzate nel 2020 sono state istruite e di queste la metà è già stata liquidata. Le rimanenti saranno inviate a pagamento nei prossimi giorni, per un totale di 56mila euro». •

V.Z.