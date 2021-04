«Una furberia di legge che oggi il Parco paga»

«Non è stata una buona partenza quella della Comunità del Parco della Lessinia», è il commento di Angelo Mancone, membro della Comunità in rappresentanza delle associazioni ambientaliste, che si esprime in margine alla prima seduta dell’ente che doveva eleggere due membri con adeguato curriculum ed esperienza in materia gestionale-amministrativa o in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale-rurale, da comunicare al presidente della Regione Luca Zaia, a cui spetta la nomina. Veloce e quasi unanime l’elezione di Daniele Zivelonghi, sindaco di Fumane, mentre l’assemblea si è bloccata di fronte a tre candidature per il rappresentante del settore primario che ha diritto a un posto nel direttivo. «La Comunità era convocata per accogliere le autocandidature ad esperto e l'unica era di un sindaco, peraltro assente, cui avremmo volentieri chiesto di pronunciarsi su quale idea di Parco, quale prospettiva ritiene debba avere un'area protetta. Non è stato possibile, ma il sindaco di Selva di Progno, Marco Cappelletti, si è premurato di dichiarare che gli amministratori appoggiavano tale autocandidatura, facendo confusione fra esperti e rappresentanti istituzionali, rivelando il disegno di voler decidere tutto, anche chi è esperto e chi no», osserva Mancone. «Lo stallo si è verificato nel designare il rappresentante del settore primario. Da una parte la rivendicazione dei proprietari, peraltro non ancora suffragata da prove, dall'altra le associazioni di categoria che rivendicavano il posto in direttivo. Il tutto imputabile all'artificiosità e contorsione del comma della legge sul governo delle aree protette del Veneto. Ripetute erano state le richieste di direttive più chiare agli uffici regionali, come ha riportato Diego Lonardoni, coordinatore dell’area Parco e cultura», aggiunge l’esponente ambientalista. «Ma il problema è, a mio avviso, il comma allora voluto dal consigliere Stefano Valdegamberi che non esitò a complicare il testo di legge, pur di accaparrarsi consensi in vista delle elezioni. Una furberia che oggi sta pagando il Parco in termini di funzionalità delle proprie istituzioni», sottolinea Mancone, che denuncia anche come «non buona l’idea dell'uscita dall' aula degli amministratori, perché ha impedito di formalizzare una richiesta diretta alla Regione Veneto di intervenire a dirimere la questione di questo contorto comma, anche con una revisione legislativa», conclude l’ambientalista. •