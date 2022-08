Tra indennizzi e task force, le esperienze delle altre Regioni

QUI TRENTINO - PROTEZIONI E INDENNIZZI PERCHÉ C'È ANCHE L'ORSO

In principio c’era l’orso, poi è arrivato il lupo. I grandi carnivori stanno conoscendo una fase di espansione significativa. E la Provincia autonoma di Trento ha messo in campo diverse azioni di prevenzione: «Ha adottato cioè tutte le misure che vanno nella direzione della convivenza», esordisce il dirigente del Servizio faunistico Sergio Tonolli. La geografia esplorata dai lupi è ampia: comprende aree montuose marginali e zone più antropizzate, fino al confine con Lessinia e Monte Baldo. I predatori, spiega, «sono distribuiti in modo significativo sulla quasi totalità della provincia, ad esclusione dell’area sud-occidentale». Presenze che richiedono interventi mirati. Innanzitutto, sottolinea, «con il riconoscimento di indennizzi al 100 per cento attraverso l’accertamento dei danni da parte del corpo forestale trentino». Altro fronte riguarda la prevenzione per contenere le predazioni contro il patrimonio agro-zootecnico di bovini e ovini, e apiari danneggiati dall’orso. «Si tratta di finanziare sistemi costituiti da recinzioni elettrificate che evitino i danni e consentano di mantenere le attività di allevamento dove sussiste il rischio di predazione». Inoltre, prosegue, «incentiviamo presidi territoriali nelle aree più marginali con alloggi temporanei per agevolare i pastori ed evitare che gli animali restino incustoditi». Utile si è dimostrata la presenza dei cani da guardiania, per il cui acquisto sono previsti incentivi. «Spese crescenti», fa sintesi, «ma investimento necessario per tutelare l’economia rurale». La questione è sentita: nel 2021 sono stati accertati 301 casi di danni da orso e 162 da lupo, e sono state distribuite 208 opere di prevenzione. «Misure che da sole non risolvono del tutto la questione», chiarisce, «ma aiutano a realizzare una situazione di convivenza». Fondamentale è il dialogo con gli operatori economici per i quali il corpo forestale mette a disposizione assistenza e formazione. Col quadro normativo vigente, conclude, «questa è l’unica strada perseguibile».

QUI PIEMONTE - SEDICI SQUADRE IN CAMPO A FIANCO DEGLI ALLEVATORI

Operatori formati che presidiano le Alpi, per migliorare la coesistenza fra lupo e attività umane. È una declinazione operativa del progetto Life WolfAlps Eu che coinvolge Francia, Austria, Slovenia. E Italia dove interviene in Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e Veneto attraverso le Squadre di emergenza per la prevenzione degli attacchi da lupo, Wpiu, da Wolf Prevention Intervention Units. «Hanno lo scopo di assistere gli allevatori nel mettere in atto azioni di prevenzione», spiega Arianna Menzano, veterinario di Life WolfAlps Eu. In Piemonte 16 squadre presidiano l’intero territorio regionale. «Sono composte da guardia parco, agenti di polizia provinciale e carabinieri forestali», elenca, affiancati da veterinari dell’azienda sanitaria locale, che intervengono per primi in caso di evento predatorio. Questi ultimi, operando a stretto contatto con gli allevatori, se rilevano carenze dal punto di vista della protezione del bestiame, allertano le squadre che forniscono assistenza in base al contesto; intervengono nell’immediato con la fornitura di materiali quali recinzioni o fili elettrificati, batterie e pannelli solari che possono servire per chiudere gli animali nei recinti; offrono formazione sulla gestione dei cani a protezione delle greggi in alpeggio. Buone prassi e prevenzione. In montagna, dove le abitudini degli allevatori sono per necessità cambiate nel tempo, e nelle zone di pianura e collina, con avvistamenti dei predatori più frequenti. Qui, precisa, «sono presenti piccoli nuclei di animali in aree recintate, che vanno modificate per diventare efficaci contro le predazioni». Approcci, annota, «che richiedono cambiamenti importanti, ma si sono rivelati efficaci». Merito soprattutto delle squadre: «Dove sono intervenute, nuovi attacchi non se ne sono quasi mai verificati». «L’idea è proseguire, per la durata del progetto che terminerà nel 2024», conclude, «con un processo di formazione e accompagnamento, per far sì che funzionino bene». E magari possano essere adottate altrove.

QUI TOSCANA - IN AZIONE LA «TASK FORCE» COORDINATA DAGLI ESPERTI

Numero di telefono e chat sul cellulare per segnalare l’interazione tra lupo e uomo. A raccogliere le testimonianze dei cittadini e coordinare le azioni è, da novembre, la «Task Force Lupo». Accade in Toscana: l’unica regione appenninica che, negli anni, ha monitorato in maniera estensiva la specie e il problema dell’ibridazione, sperimentando vari approcci d’intervento. A monte, numeri consistenti rispetto ad altri territori italiani secondo Luca Mattioli, funzionario della Regione e coordinatore del gruppo. «Il conflitto con le attività zootecniche è di lunga data», indica. Anche qui i dati sono significativi: negli ultimi sette anni sono state avanzate 3.360 richieste di indennizzo per altrettanti attacchi da lupo, che hanno interessato circa 660 aziende. Poiché la prima misura di prevenzione è l’indennizzo, quest’anno la Regione ha cambiato il sistema dei risarcimenti: non è più richiesta la conclusione dell’annata agraria. «Dopo l’evento predatorio», precisa, «è possibile richiedere l’indennizzo», purché sia stata messa in atto almeno una delle misure di prevenzione previste. «Stiamo inoltre sperimentando», spiega, «sistemi di dissuasione acustica o di allarme in caso di avvicinamento nel perimetro dell’allevamento». Il fenomeno è sotto osservazione, con attenzione per quanto riguarda l’impatto sull’economia zootecnica e il progressivo avvicinamento alle zone antropizzate. Mattioli ricorda che in Italia c’è una situazione di stallo per l’adozione, da parte del ministero dell’Ambiente, del Piano nazionale di conservazione e gestione del lupo. «Strumento di programmazione generale necessario alla luce dei numeri», indica, «che richiede una riflessione, in base anche alle vocazioni socio-economiche dei territori». È impensabile, precisa, «che il lupo non continui a rientrare tra le specie protette». Questione di trovare, conclude, «un punto d’equilibrio, se totalmente naturale o in parte gestito dall’uomo. Ma rimane molta strada da fare».

QUI EMILIA ROMAGNA - ANIMALE AMATO O ODIATO, QUESTA È LA SFIDA DIFFICILE

Sugli attacchi al patrimonio zootecnico causati da lupi, la Regione Emilia Romagna ha avviato un programma di lavoro unico in Italia, portato a Bruxelles come esempio di buona pratica. Mette a disposizione degli agricoltori adeguati strumenti economici, bandi pubblici con risorse di bilancio e del Programma di sviluppo rurale che finanziano al 100 per cento gli interventi realizzati per l’acquisto di dotazioni anti-predazione e il supporto di tecnici per la valutazione delle soluzioni più adatte alla singola realtà aziendale. Passaggio che potrebbe essere replicato altrove. A spiegare l’iter affrontato è Maria Luisa Zanni, responsabile della pianificazione faunistica della Regione Emilia Romagna. «Gli orientamenti per gli aiuti di Stato in agricoltura sono usciti nel 2014 ed entrati in vigore nel 2015», evidenzia, «e per la prima volta hanno previsto la possibilità di indennizzare in aiuto di Stato i danni da fauna selvatica protetta, sostenendo anche gli interventi di prevenzione. Ci siamo attivati subito per notificare il provvedimento». Il risarcimento presuppone siano messi in atto sistemi recinzioni (fisse, elettrificate e miste) o sia assicurata la presenza di cani. Sono stati attivati un numero verde e una email «Difesa lupo» ai quali gli agricoltori che necessitano di assistenza o consigli possono fare riferimento. Tuttavia, quella dei carnivori non è più una presenza che intralcia solo le attività economiche. Avvistamenti in zone collinari e pianura, con predazione a danno di cani di proprietà, aprono scenari diversi. «È un fenomeno che allarma e», descrive, «contribuisce a cambiare l’atteggiamento nei confronti di questa specie che è o molto amata o molto odiata». La paura aumenta, sottolinea, e su questo aspetto c’è tanto da fare: «Se la zootecnia è stata per certi versi facile», fa notare, «questa è la sfida più difficile». Colpa di abitudini sbagliate, per esempio nel lasciare alimenti incustoditi o animali liberi nei cortili. «Comportamenti», chiosa, «che con una corretta informazione devono essere modificati».