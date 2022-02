Tornano (finalmente) le precipitazioni, con neve su colline e montagna

Dopo settimane di siccità, sono tornate a mostrarsi precipitazioni, per ora deboli, in Veneto e in particolare nel Veronese, dove ha nevicato sulle colline e in montagna.

Tra la serata e il pomeriggio di domani l'Arpav prevede nevicate diffuse, fino a trenta centimetri, sulle zone montane e con quota neve «in rialzo sulle zone prealpine fino a 700-1000 m circa, a tratti e localmente più in basso in alcuni fondovalle più chiusi con possibili accumuli di alcuni centimetri».

Già dal pomeriggio di martedì però la settimana dovrebbe tornare a essere caratterizzata dall'assenza di nubi.