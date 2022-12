Temperature sotto zero e ghiaccio sulle strade. Ritardi per i treni. In Veneto toccati i -30°

Temperature sotto lo zero per la prima volta anche in città a Verona, disagi sulle strade e per le ferrovie.

Ritardi sui binari

Forti rallentamenti a causa di un inconveniente tecnico dovuto alla formazione di ghiaccio sulla tratta Verona-Venezia. È stato necessario l'intervento dei tecnici per la consentire la regolare ripresa del traffico ferroviario. I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali hanno registrato ritardi fino a 120 minuti.

Sulle strade

In diverse zone il ghiaccio ha reso particolarmente pericolosa la circolazione stradale (ieri è arrivato l'alert della polizia locale di Verona).

Rallentamenti sulla Porcilana.

Le temperature

A Cortina d'Ampezzo, secondo dati dell'Arpav, si è registrata una minima di -12 gradi, ma nella zona di Misurina, in località Paludetto, il termometro è sceso fino a -30. Temperatura glaciale ad Asiago, appena 1000 metri di quota, con -22 gradi.

Una curiosità meteo è quella della dolina Campoluzzo a 1768 metri di quota nel vicentino, dove la minima ha toccato i -38 gradi; ma queste conche in aree sperdute della montagna sono note per avere un microclima particolare, dove il freddo si concentra.

Nei sette capoluoghi della regione, solo Venezia si è fermata a zero gradi, nelle altre città il termometro ha registrato -1 a Padova e Rovigo, - 2 a Treviso, - 3 a Verona e Vicenza, -4 a Belluno.

E a metà settimana la neve è prevista a bassa quota.