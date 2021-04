Svanisce nel cemento la bellezza della contrada

Non c’è Pasqua di risurrezione per la storica contrada lessinica Pelosi di Sotto di Campofontana, che in un mese si è costruita il suo sepolcro, un monolocale con servizi in un orto di 28 metri quadrati, realizzando in un baleno, grazie alla tecnica delle strutture in cemento armato precompresse, le mura dove seppellire per sempre la bellezza del paesaggio, l’armonia di secoli di tecniche costruttive delle contrade, il gusto estetico, necessario ormai come l’aria da respirare, in mondo che guarda solo a profitto e crescita. Lo scempio, sia detto in premessa, è autorizzato e legittimo, anche se è contraddittorio parlare di legge quando la legalità dovrebbe tutelare anziché distruggere. A MONTE ci sta il Piano casa regionale (legge 14/2009, modificata ad aprile 2019, ma il progetto del monolocale è stato presentato prima) che autorizza l’ampliamento di edifici esistenti, ma prescrive anche che questo «deve essere realizzato in aderenza rispetto al fabbricato esistente o utilizzando un corpo edilizio contiguo già esistente; ove ciò non risulti possibile, oppure comprometta l’armonia estetica del fabbricato esistente, può essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato». FIN QUI la legge. A tecnici comunali, sindaci, commissioni ambientali e Soprintendenza il compito di applicarla e dove si dice «può» essere autorizzata la costruzione, non significa che «deve» essere autorizzata. Tanto meno in una contrada storica, miracolosamente ancora quasi del tutto integra, con le facciate delle sue case schierate a sud, i piccoli orti di pertinenza davanti a ciascuna porzione di casa, i pascoli poco oltre, disboscati con la fatica di generazioni per secoli e secoli. E oggi? Oggi basta la voglia di un monolocale con servizi per cancellare storia, tradizioni, usi e costumi. La contrada, quasi di fronte al nuovo edificio, conserva ancora la «Casa del Cavra», come la chiama Piero Piazzola nel suo volume Campofontana, con un millesimo inciso su una pietra angolare (1737) e un altro sullo stipite della porta, di un anno dopo, probabile inizio e fine della costruzione che ha conservato fino a oggi i caratteri originali, con la scala in pietra, il ballatoio in pietra e legno, l’antico pozzo davanti. Un cartello sulla stradina che porta alla contrada, posizionato da qualche anno dall’amministrazione comunale con finanziamento europeo, del Piano di sviluppo rurale e del Gal Baldo-Lessinia, racconta di «Contrade modello di vita», di paesaggio caratterizzata da forme edilizie costruite con pietra presente in abbondanza in loco. La contrada non nasce a caso e la distribuzione sul territorio è legata a un corretto utilizzo agricolo-forestale dello stesso, alla necessità di essere presenti «in situ». NELLA CONTRADA ogni cosa ha una propria ragione di essere e una propria armonia: nulla, pur nella spontaneità costruttiva, è casuale. Adesso tutto è casuale, perché nulla viene più letto in funzione dell’esistente: il quadrato di orto davanti alla porta dell’ antica abitazione aveva il suo senso legato alla sopravvivenza e all’economia domestica. Ora un monolocale con servizi con la finestra del bagno che si apre sull’unica stradina di collegamento fra la schiera delle case, che senso ha? Distruggere le antiche lastre di rosso ammonitico che facevano da confine al prato per sostituirle con un muretto in sassi, colati nel cemento, alto 40 centimetri, che senso ha? I residenti e quanti da decenni frequentano la contrada, vi hanno acquistato casa, l’hanno restaurata nel rispetto della tradizione, sono oggi esterrefatti: «È un progetto autorizzato dal Comune di Selva di Progno, senza una seria analisi paesaggistica né un sopralluogo in loco. La Commissione comunale per il paesaggio, composta da persone del tutto ignare dello stato dei luoghi, ha espresso parere favorevole alla costruzione, e il silenzio assordante della Soprintendenza di Verona ha fatto il resto», denunciano. «In realtà qui il problema non è tanto della regolarità rispetto a una serie di norme, quanto dell’opportunità di consentire di erigere una nuova costruzione in un luogo dove ciò non dovrebbe essere tollerato, in un minuscolo terreno da secoli adibito ad orto nel cuore stesso della contrada: un progetto inutile e sbagliato, che deturpa il paesaggio preesistente e si pone in netto contrasto con la struttura armoniosa della contrada. Chiunque visita la contrada in questi giorni rimane esterrefatto da quanto vede, ma gli unici che avrebbero potuto fermare questo progetto sono coloro che lo hanno autorizzato. La contrada tutta, subisce uno sfregio ambientale, estetico, urbanistico, paesaggistico ma anche una perdita economica, perché ciò che rovina e imbruttisce fatalmente deprezza tutto quello che lo circonda», aggiungono. Cosa fare ora? «Chiediamo che il progetto venga esaminato da una commissione di esperti in beni ambientali e si esprima sia sulla posizione dell’edificio, sia sulle tecniche costruttive che non sono affatto rispettose del luogo», concludono i residenti. •