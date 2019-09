Crollo dalla parete del Carega A rischio il sentiero europeo

Un forte boato poco prima delle 13 ha preceduto il crollo di diversi metri cubi di roccia dalla parete ovest del Sengio di Mezzodì nel Gruppo del Carega. Ad accorgersene il gestore del rifugio Revolto, Massimo Grobberio, che coi suoi collaboratori si è precipitato fuori osservando, proprio sul versante opposto della valle, il grande polverone che l’evento aveva sollevato. Un altro escursionista, Fabio Gorian, guardia forestale a riposo, socio Giros (Gruppo italiano per la ricerca sulle orchidee spontanee) e appassionato di flora alpina, stava percorrendo la strada militare che da Revolto sale al rifugio Scalorbi e ha filmato da un’altra prospettiva il crollo. Sono stati avvertiti Veneto Agricoltura, che ha competenza sulla Riserva naturale di Campobrun in cui si erge la parete del Sengio di Mezzodì, la Provincia autonoma di Trento, nel cui territorio si trova il punto di frana, e il sindaco del Comune di Selva di Progno, Marco Cappelletti, perché è dal suo territorio che parte la rete di sentieri che attraversano la Riserva. Non risultano esserci persone disperse o coinvolte nel crollo. Subito dopo la notizia è partito alla volta del Carega Roberto Piccoli, responsabile della sentieristica per la sezione Ettore Castiglioni del Cai di Tregnago e in compagnia di altri volontari ha cercato di avvicinarsi il più possibile in sicurezza al luogo del crollo per una valutazione dei danni al sentiero e alla segnaletica. Sotto la parete crollata passa infatti il sentiero Cai 185 che partendo da Giazza raggiunge la Dogana Vecchia nei pressi del Rifugio Boschetto dove devia sul versante sinistro orografico della valle, attraversando il Lago secco, salendo agli Orti forestali, attraversando poi la Riserva naturale di Campobrun, prima di terminare al rifugio Scalorbi. È un itinerario condiviso interamente con il tracciato del sentiero europeo E5 che collega il lago di Costanza con Verona e Venezia ed è molto frequentato anche da escursionisti stranieri, perché rappresenta la via più rapida di accesso al rifugio Scalorbi e per arrivare a Giazza provenendo da nord: è lungo poco più di 9 chilometri e permette di superare in circa 4 ore un dislivello di mille metri. «Da quello che abbiamo potuto vedere il sentiero non è stato interessato dal crollo della parete né dalla caduta di massi», riferisce Piccoli. «Non siamo saliti fino alla frana per ragioni di sicurezza, ma l’impressione è che dal ghiaione ai piedi della parete si estenda un avvallamento che ha fermato il rotolamento di massi più in basso. È probabile che nelle prossime ore ci siano altri crolli perché è visibile a occhio nudo uno sperone di roccia sospeso e in equilibrio precario». Il sindaco Marco Cappelletti ha già preso accordi con Veneto Agricoltura e i tecnici della Provincia di Trento per un sopralluogo stamattina: «Faremo verifiche e valuteremo in base alle condizioni di sentiero e frana i provvedimenti da prendere. È territorio trentino, anche se in gestione al demanio regionale, quindi ogni decisione andrà presa in accordo con l’amministrazione della Provincia autonoma», riferisce il sindaco. Intanto per precauzione sono stati posti segnali di divieto di transito sia dal sud (Lago Secco) sia da ovest (dal rifugio Revolto) sia da nord (rifugio Scalorbi e malga Campobrun), in attesa di prendere una decisione definitiva dopo il sopralluogo. •

Vittorio Zambaldo