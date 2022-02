Scivola per 200 metri sotto la cima del Carega, paura per un escursionista

Paura per un 68enne caduto poco sotto cima Carega attorno alle 11.

L'uomo, di Marostica, è scivolato sul ghiaccio per circa 200 metri mentre stava per raggiungere la cima: fortunatamente nella scivolata l'uomo non ha sbattuto contro le rocce e, riferisce il Soccorso Alpino del Trentino, sembra non aver riportato ferite gravi.

Due suoi compagni di escursione sono riusciti a raggiungerlo e hanno chiesto aiuto: il tecnico di centrale operativa del Soccorso Alpino e Speleologico, con il Coordinatore dell'Area operativa Trentino meridionale, ha chiesto l'intervento dell'elicottero. Sul posto è arrivato l'elisoccorso di Verona Emergenza che ha verricellato un tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino Veneto: in accordo con il medico, l'uomo è stato recuperato sull'elicottero e trasferito all'ospedale di Vicenza per gli accertamenti del caso.