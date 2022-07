Penne nere e tricolori a Passo Fittanze: «Orgoglio alpino, tra passato e presente»

Le Penne nere di Verona e di Trento sono salite in quota, stamattina, per il pellegrinaggio sezionale a Passo Fittanze. Appuntamento di metà estate molto atteso dagli alpini che ogni anno partecipano numerosi alla cerimonia, accompagnati da familiari e amici. Simbolo della giornata è il pennone delle Fittanze, opera dello scultore Giuseppe Cinetto. Punto di ritrovo per i partecipanti, tra i quali il gruppo giovani dell’Associazione nazionale alpini di Verona (Ana): già in cammino da ieri, in una ventina hanno fatto campo base al rifugio Valbella, dove ragazzini e genitori hanno condiviso un’esperienza in montagna tra storia e memoria del passato per poi prendere parte oggi alle celebrazioni.

L’ammassamento dei partecipanti, provenienti dal Veronese e dal Trentino con la partecipazione di una sezione di Milano, si è svolto nella scenografia unica dei pascoli della Lessinia, seguito dalla sfilata con centinaia di gagliardetti a colorare una mattina di sole accarezzata da una leggera brezza. Davanti al colpo d’occhio dei presenti, ha rievocato le emozioni vissute sul Monte Ortigara e alla sfilata del Triveneto ad Asiago il presidente della sezione veronese dell’Ana, Luciano Bertagnoli. «Noi alpini non smettiamo di ricordare il nostro glorioso passato e la nostra grande storia», ha detto, «ma desideriamo essere dentro il presente».

Dopo l’alzabandiera, a dare il benvenuto sono stati i primi cittadini di Erbezzo e di Ala, Lucio Campedelli e Claudio Soini. Tra le autorità militari sono intervenuti il colonnello del quarto reggimento alpini paracadutisti ranger Fulvio Menegazzo e il tenente colonnello Francesco Fusco, comandante del battaglione Monte Cervino, a ricordare come gli ideali del dovere, del sacrificio, del donare prima del chiedere debbano essere alla base della società. Ad officiare la Messa, animata così come l’intera giornata dalla banda cittadina di Grezzana e dal coro Valli Grandi di Legnago, è intervenuto infine il cappellano sezionale don Rino Massella. Ma la festa degli alpini prosegue, tra le bancarelle e gli stand che le sezioni hanno preparato per accogliere chi passerà da Passo Fittanze.