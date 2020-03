Parco della Lessinia Il comitato tecnico accetta candidature

È pubblicato sul sito del Parco naturale della Lessinia (https://bit.ly/2vIO3Zw) l’avviso pubblico per la nomina dei componenti del Comitato tecnico scientifico del Parco (Cts), a cui possono candidarsi persone interessate che ritengano di avere un curriculum professionale adeguato all’incarico. Il Cts svolge funzioni consultive per garantire il contributo del mondo scientifico all’attività gestionale ed esprimere parere sul piano ambientale, sui regolamenti, sui bilanci e su questioni riguardanti valori naturalistici e risorse ambientali. Del Cts fanno parte sette membri nominato dal presidente del Parco Raffaello Campostrini e uno di loro deve avere professionalità giuridica o economica e gli altri vengono scelti fra esperti nelle seguenti discipline: botanica, zoologia, scienze agronomiche-forestali, zootecnia, geologia, scienze ambientali, storia, etnografia, panificazione paesaggistica, conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale. Ricevono un gettone di presenza per le sedute e il rimborso delle spese sostenute esclusivamente per le missioni che riguardino il mandato. Le candidature vanno presentate entro le ore 12 di mercoledì 18 marzo, allegando il proprio curriculum professionale, in formato pdf, tramite posta elettronica raccomandata all’indirizzo parcolessinia@pecveneto.it o consegnate a mano all’Ufficio protocollo della Comunità montana, in piazza Borgo 52 a Bosco Chiesanuova. La candidatura e il curriculum vanno firmati, con allegata fotocopia del proprio documento di identità valido e consegnati o fatti pervenire per pec entro l’orario e il giorno stabilito, pena l’esclusione dalla selezione. Occorre precisare che la partecipazione non presuppone graduatoria di merito o l'attribuzione di punteggi e non impegna l’ente Parco, perché sulla base delle candidature ricevute sarà il presidente, con riserva di eventuali colloqui con i candidati, a procedere alla nomina dei sette componenti del Cts, che resteranno in carica fino alla scadenza del mandato presidenziale, che è previsto con le prossime elezioni regionali. Ulteriori informazioni si possono ricevere telefonando a Diego Lonardoni, responsabile dell’Area parco e cultura (045-6799216). •

V.Z.