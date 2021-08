Le 132 predazioni rilevate fino a venerdì scorso dall’inizio dell’anno, disegnano una stagione record per numero di capi predati, con la presenza di due branchi per un totale di circa 12-13 lupi, cuccioli esclusi, stabilmente presenti in Lessinia.

«Questi i fatti, i numeri da cui è doveroso che parta ogni riflessione costruttiva per definire, in modo partecipato ma risoluto, soluzioni concrete oltre i facili slogan», è la premessa di Claudio Melotti, sindaco di Bosco Chiesanuova, il paese più colpito dai predatori nell’ultima settimana, ma in generale in tutta la stagione. «La Lessinia di cui tutti noi, oggi, godiamo è stata modellata dall’uomo in uno straordinario connubio di architettura, natura, storia e cultura che abbiamo il dovere di proteggere e valorizzare, anche prendendo decisioni che ridefiniscono i confini tra l’ecosistema dell’uomo e quello del lupo», osserva Melotti, «e il significativo ripetersi dei fenomeni di predazione, l’ultimo dei quali, pochi giorni fa, ha comportato la perdita di cinque capi nella contrada Cenise di Sotto, non si risolve nel solo danno economico, peraltro tanto più significativo quando ridotta è la dimensione dell’impresa, ma si configura come profonda sofferenza e apprensione per l’allevatore che oramai teme di portare le mandrie all’alpeggio».

Per il primo cittadino occorre «abbandonare la visione miope che ha contraddistinto molte delle chiacchiere sul tema, perché è facile immaginare che questo comporterà, nel medio periodo, una minore cura delle malghe e dei nostri boschi, insostenibili da gestire senza il contributo attivo degli allevatori. Così come è già accaduto per le giassare, antica testimonianza di una cultura passata, il rischio concreto è l’abbandono, se non si trova una soluzione alla problematica convivenza uomo-lupo».

Secondo l’analisi che fa il primo cittadino di Bosco Chiesanuova, «il problema è di tutti quelli che amano e vivono la Lessinia e i tentativi fatti sinora, dai collari Gps alle reti di contenimento, non hanno dato i risultati sperati o sono impraticabili senza impattare sulla sopravvivenza del bestiame». Due le soluzioni che Melotti propone: «Nell’immediato, in sostituzione del mero risarcimento economico, lavorerei ad un protocollo di ristoro che preveda di reintegrare, in tempi brevissimi, il capo predato con uno equivalente, ma con elevati standard di qualità genetica. Così, oltre a salvaguardare l’intera e originaria capacità produttiva dell’azienda zootecnica, potremmo introdurre un obiettivo di ulteriore miglioramento degli standard qualitativi degli allevamenti zootecnici della nostra Lessinia».

La seconda soluzione punta a «perseguire contemporaneamente lo studio e la valutazione di una “soglia di sostenibilità” in grado di salvaguardare il lupo, specie rigorosamente protetta in Italia, ma anche l’ecosistema umano. A tal proposito sarebbe auspicabile che le regioni alpine e appenniniche facessero massa critica per porre, una volta per tutte, il problema all’attenzione del Governo nazionale. Possibilmente con la Regione Veneto a trainare, non accodata alle Provincie autonome di Trento e Bolzano. La montagna merita concretezza, non parole al vento», conclude Melotti.