Lo spettacolo della natura a San Giorgio: 19 camosci

Ama la Lessinia ed è stato ripagato. Non è un incontro ravvicinato che avviene tutti i giorni quello che Armando Zamperini può vantarsi di raccontare. Venerdì, durante una delle quotidiane uscite con gli sci da fondo nel Parco della Lessinia, si è trovato davanti agli occhi un branco di 19 camosci. «Un vero spettacolo della natura», esordisce il fondista, cercando di contenere nelle parole l’emozione provata in quel momento. Subito si dichiara «innamorato» dell’altopiano per la magia che restituisce nella stagione invernale, quando la neve ricopre col suo candido manto i pascoli.

In pensione da capotreno da ottobre, dopo aver viaggiato per lavoro sui treni a lunga percorrenza del Nord Italia, appena può sale in quota dalla città. Anzi, per essere ancora più comodo alle piste innevate e approfittare della tranquillità delle giornate infrasettimanali, ha preso in affitto un appartamento in località San Giorgio di Bosco Chiesanuova. Ogni volta che ne ha la possibilità esce e aggancia ai piedi gli sci stretti, per conquistare il territorio scivolando sulla neve. In silenzio e con il rispetto che l’ambiente, e la fauna che lo popola, richiede. «Da questo punto di vista il fondo, come sport da praticare all’aria aperta, assicura un contatto con la natura unico», precisa il tenace sportivo con un passato da discesista, che considera l’attività fisica un toccasana. Intorno alle 3 del pomeriggio, mentre rientrava con gli sci, ha notato con sorpresa il primo camoscio a una quindicina di metri dalla pista. Allargando lo sguardo, eccone altri e altri ancora all’orizzonte, fino a contare 19 sagome dal manto scuro e corna ricurve con estremità ad uncino.

Un colpo d’occhio meraviglioso, descrive: «Ora che la neve si sta sciogliendo, i camosci approfittano del risveglio della natura e vanno alla ricerca di cibo». La scena è durata pochi istanti, nei quali ha osservati con occhio attento gli animali: «Brucano i ciuffi d’erba, però rimangono sempre in prossimità della cresta della montagna. Oltre c’è lo strapiombo, dove corrono a rifugiarsi se avvertono di essere in pericolo». Sono straordinari scalatori, si arrampicano agilmente tra le rocce per sentirsi al sicuro, non temono le altezze e i burroni. Piuttosto, aggiunge, stanno sulle difensive: hanno paura dell’ uomo e dei predatori come i lupi, che in questo periodo predano soprattutto ungulati. Il fondista ha immortalato il fortunato avvistamento realizzando delle immagini con il cellulare.

Prima che il branco si sparpagliasse ordinatamente oltre la vetta, è arrivato anche il fotografo Stefano Signorini che è riuscito a fissare l’evento con un obiettivo più potente, così da condividere l’emozione con più persone. L’incontro è avvenuto lungo la pista che da San Giorgio conduce alla Pozza Morta, in direzione della località Podesteria, al confine con il Trentino. Zone che Zamperini conosce bene: nell’assidua frequentazione del Parco naturale ha incontrato spesso volpi e marmotte, mai tanti camosci riuniti assieme muoversi elegantemente tra i pendii. «Uno spettacolo unico», ripete, favorito dalla scarsità di neve di queste giornate di sole e cielo terso. In attesa che il paesaggio si imbianchi nuovamente.

Complice la passione per la montagna, il fondista è passato dall’essere controllore sui treni a dedicare parte del tempo libero al territorio come volontario addetto al controllo piste da sci che la società Alta Lessinia gestisce con impegno e abnegazione. Smessa la divisa da capotreno, ne indossa una da «controllore delle nevi»: in particolare nei fine settimana, quando il maggiore afflusso di escursionisti è accompagnato da qualche invasione di tracciato da parte dei pedoni che sbagliano percorso. «Desidero che ci sia rispetto per le persone e per l’ambiente», conclude con fermezza. In fondo al cuore di innamorato delle terre alte, ne è consapevole: prima o poi la natura trova la maniera giusta per ricompensarti.