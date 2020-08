La lotteria per ripartire Ricca e e pure benefica

Speciale lotteria, per la cooperativa sociale Monteverde di Badia Calavena che ha bisogno di aiuto per far fronte alle tante spese impreviste che la pandemia si è portata con sé e ripartire. Durante il lockdown, i servizi della cooperativa non si erano interrotti, ma si tenevano a distanza o a domicilio. Ora è tempo di recuperare risorse: è iniziata così, in questi giorni, la vendita di biglietti per sostenere i costi di dispositivi per la protezione individuale (mascherine, camici, cuffie, visiere) e per la sanificazione degli spazi dei centri diurni, dei laboratori e degli ambulatori. «Anche noi abbiamo dovuto riconvertire le nostre attività: grazie all’impegno degli educatori e degli operatori, durante la quarantena abbiamo attivato interventi a distanza e a domicilio, per dare una risposta alla situazione di grande difficoltà dei nostri beneficiari in isolamento forzato a casa», ricostruisce il presidente della cooperativa, Giovanni Soriato. «A giugno, a seguito di numerosi incontri per adeguare le strutture e per rifornire la cooperativa delle mascherine e degli altri dispositivi all’interno di precisi protocolli di sicurezza, abbiamo finalmente potuto riaprire i servizi nelle nostre sedi. Ma prima abbiamo dovuto formare adeguatamente il personale, che è stato sottoposto a monitoraggio continuo attraverso il tampone. Controlli sono stati eseguiti anche agli utenti, con uno screening iniziale», aggiunge Soriato. Di fronte a spese impreviste e onerose, la cooperativa chiede l’aiuto di tutti: «Negli anni scorsi la lotteria ci ha aiutato per tanti dei nostri progetti; quest’anno invece dovrà servire a superare questo momento difficile», sottolinea il presidente. Per venire incontro alle difficoltà delle famiglie, sono stati organizzati anche tre centri estivi per bambini delle primarie (in totale 73), in collaborazione con i Comuni di Caldiero, Tregnago e Lavagno, con la stessa professionalità con cui sono stati riaperti i centri diurni di Badia Calavena. Per un mese, una decina di operatori hanno seguito i piccoli iscritti, un banco di prova per sviluppare nuovi servizi di doposcuola nel nuovo anno scolastico, che già si preannuncia complicato. Sono invece un centinaio gli utenti nell’area disabilità, impegnati nei laboratori rieducativi, mentre 1.500 sono i beneficiari dell’area minori e famiglia, fra prese in carico dirette e minori incontrati nelle scuole, e un’ottantina i lavoratori impegnati. Per richiedere i biglietti della lotteria, a sostegno di questa realtà, si può contattare il numero 339.7268201. In palio ci sono 14 premi, tra cui quattro viaggi (a Ibiza, Sestri Levante, Sorrento e Rumo, in Trentino, usufruibili nel 2021 con possibilità di modifica della destinazione), dispositivi elettronici (computer, smartphone, tablet, radiosveglie) e utensili (come un decespugliatore). L’estrazione avverrà il 4 dicembre, alle 10.30, nella sede di Badia Calavena e sarà trasmessa in diretta live sulla pagina Facebook di Monteverde. Oltre alla lotteria, è possibile contribuire al progetto #PerRipartireInsieme destinando alla cooperativa il 5x1000 sulla propria dichiarazione dei redditi, inserendo il codice fiscale 01880230238 nello spazio dedicato: «Una piccola azione a costo zero, che tuttavia contribuisce fattivamente ad una ripartenza necessaria a tanti», conclude il presidente, che rinvia al sito www.monteverdeonlus.it per ogni informazione dettagliata. •

V.Z.