L’università della Lessinia Lezioni in partenza

Aprirà domani, alle 10, al Centro socio culturale di piazzetta Scandola, al piano terra della biblioteca civica, l’undicesima edizione del programma estivo dell’università del tempo libero, promosso dall’assessorato alla Cultura in collaborazione con il «Centrum latinitatis Europae». La prolusione è affidata alla studiosa e ricercatrice locale Nadia Massella sul tema «Le giassare in Lessinia», un argomento più volte affrontato, ma sempre ricco di particolari inediti perché l’attività ha coinvolto per molti secoli i residenti nella costruzione dei locali destinati alla produzione e nel commercio del ghiaccio che si teneva soprattutto con la città. Le conferenze, a ingresso libero ma regolato dal numero di posti, che sarà limitato per il rispetto delle normative anti Codiv, si svolgeranno il lunedì e il mercoledì di ogni settimana, al mattino, alle 10, salvo lo spettacolo del 12 luglio dedicato al ricordo di Odilla Zanella che si terrà in Sala Olimpica alle 21, e replicato poi il 9 agosto, con la partecipazione della figlia Andreina Canteri e dell’amica Silvana Valbusa: loro tre, insieme, costituivano il più celebre e apprezzato trio di cantastorie della Lessinia. Le affiancheranno Giuseppe Zanini, Luciano, Leso, Paolo Canteri. Gli altri incontri, a carattere di conferenza, spazieranno su temi storici, geografici e di salute. Si parlerà della scoperta del palinsesto di Gaio, unica opera al mondo che ci permette di conoscere il diritto romano classico e il cui codice è conservato nella Biblioteca Capitolare di Verona; di case regnanti europee; della Grande guerra; dell’arte della ceramica: dei Cimbri in Lessinia; di aspetti di vita religiosa e civile a Bosco Chiesanuova nei primi anni del Settecento e per non tralasciare un’attualità ancora stringente, anche di prevenzione e cura domiciliare del Covid 19. Nel mese di agosto, invece, si affronteranno i temi dell’acqua in Lessinia, delle tracce dei più antichi abitatori del Veronese, di religione e di cartografia storica, di medicina naturale, di storia e della valorizzazione dei musei della Lessinia. Per informazioni sul programma completo dell’università del tempo libero estiva di Bosco si può scrivere in biblioteca inviando una mail a biblioteca@comune.boscochiesanuova.vr.it, oppure si può telefonare allo 045.6780280. •. V.Z.