Tragedia a Bosco Chiesanuova: anziano muore schiacciato tra la benna e la ruota

Aggiornamento 2 marzo

Stava lavorando nel suo podere in via Strabun, in località Belvedere a Bosco Chiesanuova. Ci aveva passato tutta la vita su quelle montagne Gio Battista Beccherle, 76 anni, ma ieri alle 18, è stato tradito dai mezzi agricoli che da anni utilizzava. L'uomo, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della locale stazione è stato schiacciato tra la ruota del trattore e la benna sulla quale stava facendo manutenzione. È possibile che inavvertitamente abbia preso contro ad una leva e abbia azionato la benna.

Nevicava, in zona, ieri, ma l'anziano aveva deciso di lavorare comunque. Era cresciuto in quella zona, in località Perle, che si pronuncia come ci fosse un trattino tra Per e le. Non badava al cattivo tempo lui. Era un uomo molto attaccato al lavoro, non c'erano giorni, di festa, o periodi di pausa. Era sposato, senza figli, ed è stata la moglie, quando la luce era ormai andata via da un poco, che preoccupata, non vedendolo rincasare è uscita a cercarlo.

La ricerca disperata della moglie

La donna si è avvicinata al trattore e ha fatto la triste scoperta. Ha provato a chiamarlo, ma lui non dava alcun segno di vita. Sotto choc è andata da una vicina di casa e le ha detto di chiamare i soccorsi. Da Verona sono partiti i vigili del fuoco e l'ambulanza di Verona Emergenza, i carabinieri di Bosco.

Hanno lavorato i vigili per disincastrare l'agricoltore, soffocato, presumibilmente, tra il peso della benna e quello della ruota. I vigili del fuoco, giunti da Verona con 2 mezzi e 6 uomini, hanno operato per rimuovere parte dell'attrezzo che bloccava la vittima e liberarla permettendo ai sanitari di operare in manovre di rianimazione risultate vane.

A causa della zona impervia si è reso necessario utilizzare il mezzo 4x4 dei vigili del fuoco per trasportare la vittima il luogo dove ad attenderlo vi era l'ambulanza. La salma è già nella disponibilità dei familiari. Non è stato necessario nemmeno inviare sul posto i tecnici dello Spisal. Purtroppo la causa della morte è chiara. E non risultano responsabilità di terzi.

Il dolore del sindaco

Molto dispiaciuto il sindaco di Bosco, Claudio Melotti.

«Conoscevo bene Beccherle, da sempre. Ha lavorato sodo tutta la vita, sempre nei suoi campi. Aveva un grande amore per la nostra terra. In tanti anni da sindaco non mi era mai capitato che un cittadino mi venisse a chiedere di mettere ulteriori vincoli sui suoi poderi affinchè non diventassero edificabili, con lui è accaduto», racconta Melotti, «e questo dimostra l'enorme amore che aveva per questa nostra terra. Sono molto spiaciuto per quello che è accaduto, lo sarà tutta la nostra comunità, perchè lui faceva parte della nostra storia e ha dato un grande amore a Bosco».

Anche un altro residente ricorda l'anziano: «Moltissimi anni fa, la mia ex moglie aveva un cavallo e per tre mesi lo aveva lasciato da Beccherle, pascolava nei suoi campi, quindi di tanto in tanto andavamo da lui», racconta il conoscente, «è sempre stato molto disponibile con noi, altrettanto era riservato, pensava soltanto al lavoro e ai suoi campi. Non era di certo un tipo da bar, in paese lo incontravi qualche volta la domenica mattina. La sua abnegazione al lavoro era totale. Spiace che dopo una vita di lavoro sia deceduto proprio a causa di quel lavoro che amava tanto». Secondo i dati di Cia Veneto, nella nostra regione 800mila mezzi agricoli (su 2 milioni totali) hanno più di quarant'anni. Data la loro vetustà, non sempre garantiscono la massima sicurezza durante il lavoro.

***

Infortunio mortale sul lavoro questa sera a Bosco Chiesanuova.

I vigili del fuoco sono intervenuti in località Belvedere, via Strabun, dopo la chiamata al 115. Un uomo è rimasta sotto il trattore che si è ribaltato in una zona impervia. I vigili del fuoco hanno estratto l'uomo, privo di sensi, e l'hanno affidato alle cure dei sanitari. Vani i tentativi di rianimazione.

Sull'infortunio sul lavoro indagano i carabinieri della locale stazione.