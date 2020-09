Il parapendio contagia la Lessinia

Grazie a due lanci con il parapendio, vinti a una lotteria, a Sant’Anna d’Alfaedo si è accesa curiosità per questa specialità sportiva e potrebbe avviarsi una scuola per insegnarla. Magari ospitata nell’ ex area militare dismessa e da poco in gestione al Comune. Una prospettiva di forte richiamo visto come sono stati accolti con curiosità e poi seguiti quei due premi in palio nella lotteria della Pietra organizzata dall’Unita pastorale San Giovanni in Monte, di Sant’Anna d’Alfaedo, per la raccolta di fondi destinati alla chiesa di Fosse. Un’estrazione molto attesa e partecipata per conoscere chi sarebbe salito sul parapendio in compagnia di un istruttore. «In questi giorni siamo finalmente riusciti a effettuare i due lanci», sottolinea Ignazio Benedetti, il tecnico di volo incaricato. «Per poterli effettuare bisognava infatti riuscire a coordinare la disponibilità delle vincitrici e le buone condizioni atmosferiche». Sul parapendio sono salite Giorgia Morandini e Lidia Lavarini entrambe del posto. La prima, studentessa, commenta così questa esperienza: «Divertente. Da provare. Ero molto motivata e decisa per questo particolare viaggio». Per Lidia, il cui biglietto era stato acquistato alla lotteria dell’ottantenne madre Toscana, «è stato qualcosa di speciale, un’ emozione unica. Un senso di libertà totale». «L’idea di mettere in palio alcuni voli in parapendio biposto alla lotteria del paese è diretta conseguenza dei buoni rapporti che si sono creati negli ultimi anni tra i parapendisti che frequentano i cieli della Lessinia e gli abitanti della zona», dice Benedetti. «È stato cosi che, parlando con l’amica Francesca Lovat, del comitato Fosse, la si è potuta realizzare. La Lessinia è un luogo molto interessante per l’attività di volo in parapendio: la cima del Corno Mozzo ben si adatta a ciò. Ci sono decolli e atterraggi facilmente accessibili e sicuri, tutti ricoperti di soffice erba, e condizioni ottimali per voli panoramici e di durata considerevole». «Queste sono alcune tra le caratteristiche che hanno fatto di questo luogo la meta preferita di molti appassionati che volano qui stabilmente ed altri che, dalle aree vicine, vengono qui saltuariamente», aggiunge Benedetti. «In Lessinia non esiste una scuola di volo, ma dopo aver visto tanto entusiasmo non è detto che possa nascere, visto che in zona ci sono piloti abilitati al volo tandem con esperienza ventennale». Classe 1971, Ignazio Benedetti vola in parapendio da 1993 e ha conseguito l’abilitazione al trasporto dei passeggeri nel 1996. Ha praticato questa disciplina nei cieli della Lessinia, ma nel corso degli anni ha volato anche sia in Italia che all’ estero. Ha partecipato a competizioni regionali con qualche discreta soddisfazione e ha collaborato con associazioni locali dell’ area del Garda come pilota tandem. •

Renzo Cappelletti