Ha i crampi scendendo dal Carega, «scortato» al rientro dal Soccorso Alpino

Intervento del soccorso alpino veronese (in accordo con quello trentino) per un 26enne di San Pietro in Cariano bloccato dai crampi mentre scendeva dal Carega nel primo pomeriggio.

Il giovane, all'altezza di Bocchetta Mosca, era stato bloccato da dolorosi crampi alle gambe mentre scendeva con degli amici. È stato raggiunto una squadra, risalita a piedi dopo aver lasciato i mezzi al Rifugio Scalorbi.

Una volta da lui, i soccorritori lo hanno riscaldato e idratato per poi assicurarlo con le corde e procedere lentamente sorreggendolo. Arrivati al fuoristrada, la squadra lo ha imbarcato e accompagnato alla macchina al Rifugio Revolto, da dove si è allontanato assieme agli amici. L'intervento si è concluso alle 18.30.