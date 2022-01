Fulvio Valbusa: «Lupi in pianura? Normale: siamo noi a permettere il popolamento»

«Quando il lupo ti guarda, lo fa in una maniera particolare. Con semplicità e sfrontatezza, come per dire: e quindi?». E quindi, sono passati dieci anni da quando una coppia di grandi carnivori ha scelto per casa la Lessinia. Al fondista campione olimpico di Bosco Chiesanuova Fulvio Valbusa il primato d’aver incontrato per la prima volta, nel 2011, Slavc e Giulietta. Con l’ex atleta, dopo le recenti predazioni che dalla montagna hanno avuto eco in pianura, fino a giungere alle porte della città (non è confermato ma è altamente probabile che a San Giovanni Lupatoto e a Castel d’Azzano siano stati loro), abbiamo cercato di comprendere meglio il fenomeno lupi e capirne l’evoluzione. Da Randagio (titolo della sua biografia) a randagi. «Da forestale, il mio lavoro era controllare la biodiversità del territorio. Trovarmi davanti un animale fino a quel momento non presente in Lessinia ha avuto un impatto forte», descrive, ricordando lo stupore provato. Con gli sci da alpinismo, oggi segue le impronte sulla neve alla ricerca di cucciolate; nei boschi dialoga coi branchi, con ululati che trovano risposta. Storia di una passione. E di timori, perché pensare di poter incontrare un predatore alle porte della città innesca altri stati d’animo.

E quindi?

Io ho visto un lupo. Lui sa benissimo d’aver visto un umano, che considera la razza più pericolosa sulla Terra. Non dobbiamo dimenticare che 150 anni fa i lupi erano presenti in Lessinia e sono stati sterminati per sopravvivenza. Scelta drastica, ma allora necessaria.

La coesistenza uomo-lupo si regge su delicati equilibri. Cosa ha fatto per lei la differenza?

Ho iniziato a seguirlo, a capirne abitudini e movimenti. Ho frequentato corsi in Piemonte e all’università di Lubiana. In Slovenia ho voluto vedere da dove arrivava Slavc, l’esemplare sloveno (monitorato da radiocollare, ndr), e dov’era il suo branco. Lì ho capito perché si era spostato in Lessinia: arrivava da una zona molto simile alle nostre montagne. Anche per tipologia di allevamento, là difeso da chilometri di recinti che qui non hanno ancora provato a importare. Recinti non di rete, ma con 7-8 fili elettrici e pali alti due metri: impattanti dal punto di vista ambientale, ma efficaci contro gli attacchi dei lupi.

Che cosa non abbiamo ancora capito di questi animali?

Che resteranno sui territori. Che arrivano ovunque e non hanno confini. Che si adattano e sono opportunisti. Dalla montagna si spostano a valle, purché ci sia cibo e possibilità di cacciare. Non dobbiamo stupirci se raggiungono la pianura: è normale. Ma è importante valutare le segnalazioni, non dire sempre “al lupo al lupo”. L’espansione è continua, il popolamento è veloce perché siamo noi a permettere evoluzione e ripopolamento.

Si spieghi meglio.

Secondo dati certi, la mortalità dei cuccioli è minimo del 50 per cento al primo inverno dalla nascita. In Lessinia è del 15-20 per cento. I nostri lupi in estate mangiano troppo bene, hanno un apporto di carne importante, poiché pochi allevatori si sono adoperati per difendersi. Non è una critica, ma un problema da gestire.

Nell’ultimo decennio è cambiato qualcosa?

Nulla. Ed è ora di finirla, anche con la strumentalizzazione politica per fare campagna elettorale. È la cosa peggiore che possa accadere per la gestione e la tutela di un animale. La normativa tedesca parla chiaro: il prelievo di un lupo problematico in Germania avviene dopo che un allevatore ha attuato tutti i mezzi e metodi di difesa (dissuasori, recinti, cani) messi a disposizione gratuitamente dalle autorità.

In Italia, invece?

Sono previsti abbattimenti mirati se c’è un esemplare problematico. Su questo concordo, tuttavia troppe persone fomentano. Bisogna comportarsi da razza più evoluta su questo pianeta: saremmo trogloditi se prendessimo schiere di fucili per abbattere tutti i lupi che ci sono in giro. Se un lupo è problematico, sono il primo a dire di prelevarlo. Ma se diventa confidente è perché l’uomo glielo consente.

Il lupo è lupo...

Se ha possibilità facile di predare, preda. Siamo sempre noi a sbagliare nei confronti degli animali selvatici. Dobbiamo uscirne, in maniera intelligente. Il lupo deve continuare a fare il lupo, ma siamo noi a dover far in modo che ciò accada.