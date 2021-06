Camposilvano, tornano le Età di bronzo e ferro

Immersi nella preistoria per un’interna giornata è stata una lezione di archeologia e di vita quella organizzata con l’ultima lezione del laboratorio di archeologia sperimentale proposta dall’ateneo veronese in conclusione del corso di Preistoria e protostoria, al Museo Geopaleontologico di Camposilvano. Protagonisti erano gli studenti universitari che seguono il corso della docente di Scienze dell’antichità Mara Gioia Migliavacca, ma spettatori interessati anche tanti visitatori che hanno potuto capire come tecnologie primitive della lavorazione dei metalli e non solo, siano alla base di tanta parte anche della vita di oggi, seppure non ce ne rendiamo conto e pensiamo che tutto sia nato dopo la rivoluzione industriale, che in realtà ha solo accelerato processi ancestrali ancor oggi riproducibili con tecniche primigenie. Ci hanno provato e hanno lasciato a bocca aperta i bravi archeologi sperimentali delle associazioni che si sono prestate per la fusione del bronzo, la battitura del ferro, lo sbalzo su lamina, la scrittura in caratteri paleoveneti, l’esposizione di utensili e monili, nonché la ricostruzione dell’abbigliamento di un cavaliere àvaro, popolazione nomade sviluppatasi nell’area del Volga. «Il progetto è nato dalla collaborazione con Luigi Cogietta, studente del corso di laurea magistrale che fa parte dell’associazione Suliis ac Torc (Salice e cinghiale) che hanno allestito una bottega del ferro del periodo preromano, mostrando la magia della forgia scavata nella terra e alimentata da due mantici: la barra di ferro, sotto le martellate del fabbro è diventata copia di una chiave retica e hanno poi proceduto alla fusione del bronzo», spiega la docente Migliavacca, citando anche Andrea Monti dell'associazione Popolo di Brig per la battitura a sbalzo su lamine e Marco Casarotto, dell’associazione La Fara, per i racconti di storia sviluppati sull’esperienza dei laboratori. L’iniziativa dell’università di Verona è partita dal Dipartimento di Culture e Civiltà, diretto dal professor Arnaldo Soldani e dai laboratori integrati di cui è direttore il professor Valerio Terraroli ed ha trovato la collaborazione fattiva del Museo Geopaleontologico di Camposilvano attraverso Francesco Sauro e Marta Castagna. L’attenzione del numeroso pubblico che ha partecipato con tante domande e curiosità ha permesso ai tecnici e ai docenti di esporre come l’archeologia sperimentale aiuti nella ricostruzione della vita e dell’ambiente: «Non sono molti anni che questo accade», riconoscono i volontari delle associazioni, «perché il mondo accademico ci vedeva con sospetto, ma poi si è capito che preparazione, competenza ed esperienza portano ad un pubblico sempre più vasto attirato più dalle attività di laboratorio che dalle vetrine dei musei». Il successo dell'iniziativa che ha chiuso una serie di incontri avviati la scorsa primavera e per forza limitati dalle restrizioni anti Covid, è garanzia di sicure collaborazioni in futuro con il territorio per l'attenzione e l’entusiasmo suscitato. •.