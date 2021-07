Campionato italiano skiroll, Galassi su tutti, terza Lucia Scardoni neosposa

Titolo italiano assoluto di skiroll in salita a tecnica classica per Michael Galassi (sc Orsago) che ha coperto i 9 chilometri e i 610 metri di dislivello da Lughezzano a Bosco Chiesanuova in 28’59’1. Ha preceduto il compagno di squadra Luca Curti e il trentino Matteo Tanel (Robinson Ski Team), già vicecampione italiano della specialità in piano nella prova svoltasi lo scorso giugno a Rieti.

Conferma anche in campo femminile con la vittoria della cuneese Elisa Sordello (sc Alpi Marittime), vincitrice anche del titolo in piano, che ha percorso la stessa distanza in 34’58”6, arrivando sul traguardo di piazza Chiesa davanti a Iris De Martin Pinter (Cs Carabinieri) e alla favorita di casa Lucia Scardoni (Gruppo sciatori Fiamme Gialle) che si è sposata lo scorso mese ed è rientrata dal viaggio di nozze da pochi giorni. In ritardo di preparazione, aveva messo in conto la fatica di questo confronto, determinata comunque ad avviare al meglio la preparazione per la prossima stagione invernale.

Belle anche le prove di altri atleti veronesi, dai più piccoli ai più grandi, tutti dello sci club Bosco-Lessinia che dalla categoria Ragazzi unisce le forze anche degli sci club Orsi Bianchi di Velo, Roverè e Us Campofontana. Pietro Pomari è stato ottavo fra i Giovani/Seniores, Alex Massella diciannovesimo e Davide Battagini trentatreesimo su 211 concorrenti. In campo femminile ottima ottava Maria Sole Cona, diciassettesima Giorgia Dal Ben e ventunesima Alice Menegazzi. Da segnalare, nelle categorie dei giovanissimi il secondo e terzo posto fra gli Under 14 di Filippo Segala e Gregorio Gaspari e il quarto di Alessia Campostrini. Il terzo e quarto posto di Manuel Canteri e Andrea Erbisti negli Under 16, con il settimo di Raul Castagna e il sesto di Giulia Erbisti. Per la categoria Under 18 sesta Giorgia Dal Ben, ottavo Davide Battagini, dodicesimo e tredicesimo Simone Scandolara e Riccardo Benedetti. Quarta Maria Sole Cona e ottava Alice Mengazzi negli Under 20, categoria nella quale si è classificato secondo Matteo Stander e quinto Alex Massella, rispettivamente terzo e settimo negli Assoluti Under 18 e 20.

Grazie a questi risultati, lo sci club Bosco-Lessinia con 40 atleti in gara è risultato primo nella classifica di società per somma punti, seguito da Ubi Banca Goggi di Grumello (Bergamo) e da Nordik Ski Valsassina.

Soddisfatti per l’organizzazione i vertici provinciali e regionali Fisi e Coni, rappresentanti da Marco Castioni, presidente provinciale e Roberto Bortolussi presidente del Comitato Veneto Fisi e da Stefano Gnesato, presidente provinciale Coni. Gratitudine è stata espressa dal presidente dello sci club Bosco-Lessinia Ivo Scardoni e dal sindaco di Bosco Chiesanuova Claudio Melotti per quanti in questi 75 anni di storia del sodalizio si sono spesi in impegno e risultati.