Lo Sci club nell’ex scuola elementare «Luogo centrale per allenarsi a secco»

L’ex scuola elementare di Valdiporro torna ad accogliere voci festanti di bambini grazie alla nuova destinazione assegnata dal Comune che ha affidato l’uso di alcuni locali allo Sci club Bosco, orgoglioso di vantare una storia quasi centenaria. «Saranno sede dell’associazione ma anche laboratorio per la preparazione dei materiali e locali per le riunioni allargate allo Ski Team Lessinia», sottolinea il presidente del sodalizio Marco Fontanesi. Da alcuni anni infatti, gli sci club dell'altopiano hanno dato vita a una realtà associativa, lo Ski Team Lessinia appunto, di cui è presidente Franco Brunelli, che raccoglie le forze di quattro realtà ben inserite nel contesto locale: Sci club Bosco e Roverè, Orsi Bianchi di Velo e Us Campofontana. I risultati raggiunti nella stagione appena conclusa con titoli nazionali e regionali confermano quanto questa sia stata la strada giusta non solo in termini di risparmio e concentrazione delle forze, ma anche di classifiche. «Il luogo è centrale anche per partire con gli allenamenti a secco: gli atleti indossano qui gli skiroll e si avventurano per i lunghi tragitti di allenamento. Vale lo stesso discorso anche per la corsa, lungo i numerosi sentieri della zona verso San Giorgio e i Parpari», aggiunge Brunelli.Ivo Scardoni che è papà di Lucia, la campionessa azzurra che vanta buoni risultati in Coppa del mondo e la recente partecipazione alle Olimpiadi, è convinto che l’esempio di Lucia e Debora Roncari, come è stato in passato quello di Fulvio e Sabina Valbusa, assieme alla nuova struttura saranno di stimolo alle giovani leve di Ski Team Lessinia. «Ci aspettiamo nuovi risultati e nuovo entusiasmo: nei nostri paesi è uno sport che ha tradizioni lontane e che continua a raccogliere consensi e adesioni», conclude Scardoni, che è oggi responsabile della commissione Fondo per il Comitato regionale veneto della Fisi.

V.Z.