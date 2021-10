Arianna è Miss Lessinia: «Che emozione il palco»

Oltre cento miss da tutto il Veneto e la Lombardia si sono candidate ai casting per partecipare all’ultima edizione di Miss Lessinia, contest arrivato quest’anno alla sua ventottesima edizione. Alla fine, però, a portare a casa la prestigiosa fascia è stata Arianna Peretti, diciasettenne di San Giovanni Lupatoto. L’ultima edizione di Miss Lessinia - concorso storico della provincia di Verona – è diventata Bellezza Veneta, allargando così i propri orizzonti. Quest’anno, a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia, il concorso si è svolto senza pubblico all’interno del negozio «Il Quadrante Abbigliamento» ed è diventato a tutti gli effetti una trasmissione televisiva dedicata alla valorizzazione delle ragazze, della loro personalità e della loro voglia di mettersi in gioco. Ma è stata pure l’occasione per dare consigli dagli esperti del settore. Peretti, la vincitrice, frequenta il quarto anno all’istituto Einaudi di Verona, ha grande passione per la danza, che pratica da quando aveva sei anni, e per la moda.

«Ho partecipato a Miss Lessinia perché il mio sogno», dice la miss, «è quello di diventare una modella professionista». «E’ stata una grande emozione, non me lo aspettavo. Ora mi piacerebbe continuare a mettermi in gioco, fare nuove esperienze e contemporaneamente iscrivermi all’università», aggiunge. «E’ stata un’edizione rinnovata nel format», spiega Angela Booloni, l’organizzatrice dell’evento, «ma che ha confermato la volontà dell’ideatore Renato Rama, che ricordo con grandissimo affetto, di dare la possibilità alle ragazze alle prime esperienze di provare l’emozione del palco e offrire un contesto serio, professionale con opportunità di crescita concreta nel settore e anche la soddisfazione di premi importanti». «Un sentito ringraziamento», conclude Booloni, «va a tutto lo staff che ha lavorato con dedizione, ai nostri supporter, alle miss e alle loro famiglie. Ora si lavora per l’anno prossimo».

Oltre a Peretti, anche ad altre ragazze sono stati conferiti dei riconoscimenti: Alice Benoni, è andata la fascia Miss L’Arena 2021; Giulia Necco, Miss Radio Verona 2021; Michelle Sabrina Dumistrascu, Miss Social 2021; Giulia Verdolin, Miss Gioielli Soprana 2021; Sofia Zago Miss Cossater, Beauty 2021, Tihun Bologna, Miss Crazy Look 2021. Il concorso si è svolto durante l’estate in sette selezioni, due semifinali e la finalissima.