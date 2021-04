«Wiwi ha pochi mesi di vita» E scatta la corsa alla solidarietà

Una vera e propria corsa alla solidarietà permetterà a Wiwi, cane di otto anni che è un incrocio fra un Broder Collie e un Australian Shepherd, di essere operato da un tumore che gli avrebbe in breve tempo stroncato la vita. È una storia decisamente singolare quella che è diventata pubblica a San Martino Buon Albergo, il paese in cui vivono il cane e la sua padrona, all'inizio di questa settimana e che avrà come momento clou un intervento chirurgico che si svolgerà oggi a Crema, in Lombardia. Giulia Dal Colle, che ha 33 anni ed è attualmente in cassa integrazione a causa della sospensione dovuta al Covid dell'attività dell'agenzia di spettacoli in cui lavora, qualche giorno fa si è trovata a fare i conti con la scoperta che quel cane che lei non esita a considerare come un figlio ha un tumore alla colonna vertebrale. «Wiston, Wiwi per gli amici, stava male da mesi ma, nonostante molti consulti e svariate analisi, nessuno riusciva a scoprire la causa delle sue sofferenze», racconta Giulia. E spiega che ha inutilmente seguito le terapie che venivano prescritte per il suo amico a quattro zampe, il quale infatti continuava a peggiorare, sinché l'ennesima veterinaria che lo ha visitato non ha scoperto dove si concentrava il dolore e ha spiegato che era necessario effettuare una tac e una risonanza magnetica. «Gli esami hanno evidenziato la presenza di una formazione tumorale e sancito che, restando così le cose, Wiwi ha solo qualche mese di vita», aggiunge Dal Colle. La «mamma» di Wiston non si è però persa d'animo. Ha contattato una famosa clinica di Crema, i cui veterinari hanno assicurato che il cane può avere una vita ancora lunga, a patto che venga operato al più presto. L'intervento, però, costa 2.500 euro e, poi, vanno programmati cicli di radioterapia, forse anche chemio, degenze post-operazione e l'uso di farmaci vari. «Si parla di almeno altri 4.500 euro di costi da subito, che probabilmente lieviteranno alla fine sino a 7.500», spiega Giulia. Consigliata da alcune amiche, che lei chiama Wiwi's Angels, lunedì la giovane ha aperto una pagina Facebook in cui ha raccontato la situazione che sta vivendo il suo cane e chiesto aiuti economici necessari per potergli garantire quelle cure che lei, vista la sua situazione lavorativa, non può permettersi. La pagina, intitolata Un aiuto per Wiston, riporta tutti i modi con i quali è possibile sostenere l'iniziativa e viene costantemente aggiornata, dando conto degli aiuti ricevuti. La sua promotrice spiega che pubblicherà anche tutte le fatture delle spese che dovrà affrontare. I risultati di questa iniziativa sono sicuramente straordinari. Già martedì erano stati raccolti, nel giro di sole 24 ore, più di 2.500 euro da parte di una trentina di donatori. E questo non è stato che l'inizio. Si è infatti arrivati, secondo gli ultimi conteggi resi pubblici, a quota 4.500 euro e le donazioni continuano ad arrivare. Ieri, intanto, Giulia Dal Colle ha deciso di prendersi una giornata per sé e per Wiwi, scollegandosi dai social, in previsione della lunga giornata prevista per oggi. Questa mattina andrà infatti a Crema con il cane, che verrà subito posto sotto ai ferri. «Cosa che ho acconsentito a fare perché mi hanno dato davvero buone speranze», rimarca la padrona. •