Villa Girasole, futuro cercasi per il gioiello architettonico veronese

Il Comune di San Martino Buon Albergo chiede di essere accolto come socio della fondazione proprietaria di Villa Girasole, struttura unica nel suo genere, ma da tempo in declino, e propone di farla diventare un polo d'eccellenza per l'economia verde. La villa, realizzata a Marcellise fra il 1929 e il 1935 dall'ingegner Angelo Invernizzi, costituisce un esempio di architettura razionalista ed è la prima casa girevole realizzata in Italia. Grazie a motori, essa si muoveva alla velocità di 4 millimetri al secondo, compiendo un giro completo su se stessa in 9 ore e 20 minuti. Tutto questo sino ai primi anni Duemila, quando, a causa di cedimenti del terreno, il meccanismo è stato fermato.

DOPO LA MORTE del suo ideatore e della moglie, la villa è divenuta di proprietà di una fondazione che aveva sede in Svizzera e alla quale già nel 2008 il Comune, che allora era guidato da Valerio Avesani, aveva proposto un'azione volta a garantire un ruolo innovativo allo stabile. La proprietà della villa è poi passata a un'altra fondazione, Il Girasole, che ha sede a Verona. Il suo attuale presidente, il notaio veronese Vincenzo Scaduto, un mese fa ha rilasciato un'intervista al nostro giornale nella quale preannunciava per il prossimo aprile l'avvio di un confronto sul futuro della struttura, del parco della circonda e dell'attigua corte Lavel. Struttura, quest'ultima, sulla cui proprietà è in corso un contenzioso legale. L'idea del presidente Scaduto è quella di sistemare la villa, rendendola visitabile, con possibilità di realizzare iniziative culturali, e di fare della corte uno spazio per corsi e convegni con foresteria.

«CERTO, IL FATTO che si torni finalmente a parlare di proposte è estremamente positivo», commenta ora Mauro Gaspari, il vicesindaco. Il quale rivela che il Comune, «sulla scia di un'attività che è stata portata avanti anche negli ultimi tempi dal sindaco Franco De Santi ha ora inviato una nuova proposta di collaborazione». In buona sostanza l'amministrazione di San Martino Buon Albergo, nel chiedere di essere parte attiva nella fondazione, rilancia pari pari l'idea che era stata formalizzata con una delibera di giunta 13 anni fa. Allora, come si legge nell'atto, era stato pensato di «realizzare nell'area di Villa Girasole un polo di ricerca e un luogo dove l'industria e l'università possano incontrarsi per sviluppare sinergie volte alla realizzazione di prodotti a basso impatto ambientale e progetti di particolare interesse sociale». Nel 2008, quindi, si era pensato di creare nel complesso di Marcellise una sede per studi trasversali volti a promuovere quella che oggi tutti chiamano green economy.

QUESTA PROSPETTIVA appare diversa rispetto a quella di cui parla ora il presidente della fondazione. Il quale, però, ha spiegato chiaramente che la sorte di Villa Girasole «verrà decisa in seguito al confronto con il territorio e le istituzioni» . «Il Comune di San Martino, da parte sua, ha sempre tenuto molto a quello che è il maggiore sito attrattivo del proprio territorio e ora ribadisce la propria volontà di collaborare nel ridargli il valore che merita», conclude il vicesindaco. •