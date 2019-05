Via Madonnina, bufera sulla Giunta

Una pioggia (sic!) di polemiche ha fatto seguito all’ennesimo allagamento di via Madonnina, a San Giovanni Lupatoto, per la forte precipitazione della notte fra sabato e domenica. Polemiche che hanno trovato facile esca nelle promesse di pochi giorni fa degli amministratori sull’avvenuta soluzione del problema grazie ai lavori di sistemazione della nuove caditoie nella centralissima strada (allagata a ogni acquazzone poco più che normale) che collega la piazza con la strada per Verona. Nel mirino appunto le opere in corso che dovevano porre rimedio all’annosa questione degli allagamenti e che invece non hanno permesso di raggiungere questo obiettivo, tanto che la strada si è allagata come al solito. Durissime le critiche dei residenti sulle pagine social, specie nei confronti del sindaco Attilio Gastaldello e del vicesindaco Fulvio Sartori che avevano dichiarato domenica che le nuove caditoie avevano parzialmente assolto alla loro funzione. Il vicesindaco Sartori aveva posto in evidenza che «l’amministrazione comunale ha raddoppiato la portata delle condotte in via Madonnina e aggiunto 30 enormi caditoie proprio in questi giorni; nonostante questo intervento per tutta la durata dell’intenso temporale di questa notte la strada è stata allagata. Se scende più pioggia di quanta le condotte riescano a portarne, momentanei allagamenti sono inevitabili, ovunque. Appena la pioggia è calata di intensità le caditoie hanno drenato tutta l’acqua senza bisogno di interventi esterni». Il vicensindaco è stato immediatamente contestato dai cittadini inferociti. «Che cosa vuol dire che le condotte esistenti sono state raddoppiate?», ha scritto un cittadino. «Ci sarà stato un progetto idraulico a monte e un responsabile dei lavori incaricato? Facciamo spiegare a lui cosa è successo. Ci sono responsabilità dell'impresa? Se è così, forse prima di pagare sarà meglio verificare e chiedere, se del caso, i danni. Attendiamo risposte precise e non improvvisate». Aggiunge un altro frequentatore di facebook: «L’idraulica è una scienza molto precisa; probabilmente c'è stato un errore di valutazione». A quel punto ieri è intervenuto il sindaco Gastaldello che ha scritto: «Nonostante gli interventi in corso in via Madonnina, il diluvio della notte di sabato ha provocato disagi e danni. L’aumento della portata delle condotte e delle caditoie hanno consentito il deflusso al termine della forte pioggia, ma non la formazione della vasta presenza d’acqua durante la precipitazione». Il sindaco ha annunciato che intende muoversi con Acque Veronesi, il gestore della fognature, organismo incaricato della progettazione dello svolgimento dei lavori in corso in questi giorni su via Madonnina (spesa di circa 90mila euro). «La lotta agli allagamenti non è finita». ha aggiunto Gastaldello. «ll problema dev’essere scongiurato proprio nelle occasioni di forte maltempo, che purtroppo negli ultimi anni si sono intensificate. Da oggi stesso si riprende a lavorare per ulteriori soluzioni e nel frattempo gli uffici provvederanno ad istruire le pratiche regionali per il riconoscimento dello stato di emergenza. Oggi stesso farò visita a negozianti e residenti colpiti da maltempo e domani dedicherò a loro la mattina per incontri in comune. Inoltre chiederò ai tecnici di Acque Veronesi ulteriori valutazioni per altri interventi rispetto a quelli in corso». Nella polemica si sono subito infilate le forze politiche di opposizione. «È un vero peccato che nonostante i tanti sforzi non si riesca a contrastare efficacemente gli allagamenti», ha detto il consigliere comunale civico Massimo Giarola. «Numerosi lupatotini hanno lamentato sulle pagine dei social locali l’allagamento di via Madonnina», ha dichiarato il consigliere Roberto Bianchini del M5s. «In alcune abitazioni sono stati raccolti secchi d’acqua. Sono poi stati segnalati allagamenti in diverse zone causa del fatto che i tombini non riescono ad accogliere la pioggia». «Pare che l'intervento alle caditoie di via Madonnina sia risultato del tutto inutile. Il problema non si è minimamente alleggerito», è la posizione delle due consigliere di Progetto civico Martina Gambacorta e Anna Falavigna. «Chiediamo da subito spiegazioni e soprattutto onesta nei confronti dei cittadini». •

Renzo Gastaldo