Via Almirante finisce dal prefetto e al ministero

Finisce su tavolo del prefetto Donato Cafagna e del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese la segnalazione del consigliere comunale Francesco De Togni relativa alla intitolazione di una via di San Giovanni Lupatoto a Giorgio Almirante. L'ha inviata lo stesso De Togni che aveva presentato in data 24 giugno scorso una mozione con la quale chiedeva che la giunta comunale tornasse sui suoi passi «cancellando» la dedicazione di una via della nuova lottizzazione Carlo Alberto all'ex segretario missino. La mozione era stata bocciata dalla maggioranza consiliare con sette voti contrari e uno solo a favore. Con la stessa deliberazione di circa un anno fa erano state intitolate sei nuove vie. Due di queste a scrittrici (Oriana Fallaci e Chiara Lubich), una ai Maestri del lavoro e tre a politici scomparsi: Giorgio Almirante, Enrico Berlinguer e Gianfranco Miglio, il primo segretario del Movimento Sociale, il secondo del Partito Comunista e il terzo ideologo del federalismo leghista. Il sindaco Attilio Gastaldello in occasione della delibera aveva dettato uno specifico intervento nel quale motivava le scelte e segnalava che le intitolazioni «riguardano figure eccellenti che si erano distinte nei diversi campi di interesse umano, quali la cultura, il sociale, il volontariato, la politica, affinché il loro ricordo e quello della loro opera possa fungere da sprone all'emulazione e promuovere la crescita della comunità lupatotina». L'intitolazione delle vie a Giorgio Almirante e Enrico Berlinguer voleva, secondo il sindaco, essere il riconoscimento dell'alto senso dello Stato e dell'impegno politico che li aveva accomunati. De Togni è sceso lancia in resta contro la dedicazione della via ad Almirante. «Giorgio Almirante un esempio da emulare? Ma scherziamo?», ha detto il consigliere di opposizione rivolto alla maggioranza. «È un personaggio della storia politica italiana che non si è mai dissociato esplicitamente dal fascismo ed è stato coinvolto in reati di attentato alla Costituzione». Il consigliere comunale di opposizione, nella sua segnalazione-esposto al prefetto, scrive: «Considero l’antifascismo un valore oltre che un dovere costituzionale e pertanto ritengo doveroso agire in ogni modo per impedire che il fascismo e i suoi rappresentanti possano essere posti, con la dedicazione di strade pubbliche, come esempio da emulare». De Togni chiede nel suo esposto che prefetto e ministro verifichino «la presenza di eventuali azioni, contenuti o presupposti contrari ai valori costituzionali, emergenti a seguito delle scelte fatte attraverso la delibera e in occasione della discussione della mozione; nel caso in cui si ravvisino elementi di rilievo, si richiede di intervenire d’autorità secondo la legge». Va ricordato che nel gennaio scorso il prefetto aveva chiesto al Comune di Zevio (che aveva fatto la stessa intitolazione) una riconsiderazione dell'atto. •.