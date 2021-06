Varianti Ca’ del Bue, tensione in Consiglio sulla sospensiva

Scontro in Consiglio comunale sugli ultimi passaggi della vienda dell’impianto di Ca’ Del Bue. Dopo che Agsm ha annunciato di aver iniziato la procedura d’appalto per procedere con i lavori alle varianti approvate dalla Regione, la questione è esplosa durante l’ultima assemblea civica e rischia di diventare detonatore dell’imminente campagna elettorale in vista del rinnovo amministrativo. L’istanza per richiedere la sospensiva per il ricorso contro Ca’ del Bue non ha trovato immediata udienza in consiglio comunale. La richiesta, presentata sottoforma di interrogazione al sindaco dal consigliere Gino Fiocco, è stata infatti ritenuta «non urgente» - dopo quindici minuti di esame e valutazioni- dal presidente del consiglio Michele Grossule e dal segretario generale e pertanto non discussa. In sostanza la richiesta sosteneva la necessità di conferire immediatamente l’incarico all’avvocato Ceruti per inoltrare al Tar Veneto la richiesta di sospensiva sul revamping di Ca’ del Bue. Il consigliere interrogante ha sostenuto, in risposta al diniego, l’estrema urgenza di chiedere la sospensiva visto (come riportava l’interpellanza) che l’appalto per le opere finalizzate agli impianti di digestione anaerobica e di essiccazione è stato assegnato e il Comune di Verona ha già concesso il permesso di costruire. «Non discutere l’interrogazione è una scelta imbarazzante da parte dell’amministrazione comunale e un fatto grave per la comunità», ha detto Fiocco annunciando di voler abbandonare la seduta per protesta. Il giorno dopo il consiglio, sulla questione è intervenuto anche Paolo Pasqualini, portavoce del Comitato contro Ca’ del Bue. «Impedire la discussione dell’interrogazione vanifica sostanzialmente l’efficacia tempestiva del ricorso presentato, rendendo evidente come la tutela della salute dei lupatotini non viene ritenuta urgente dal primo cittadino. Quello che è accaduto in consiglio comunale è un vulnus democratico perché l’interrogazione urgente è stata incredibilmente negata alla discussione consiliare e con questo diniego sono stati anche rimandati i provvedimenti conseguenti», ha dichiarato. Fiocco nell’interrogazione chiedeva al sindaco, quale responsabile della salute pubblica, di incaricare urgentemente il legale che sta seguendo il ricorso affinché venga presentata immediata istanza di sospensiva al Tar del Veneto per contrastare le procedure in atto da parte di Agsm finalizzate alla realizzazione delle due varianti. Come noto la prima variante è mirata a installare l’impianto di digestione anerobica (da cui la comunità lupatotina teme che originino odori di uova marce) e la seconda a mettere in funzione un essiccatore (i cui camini scaricheranno sul paese 116mila metri cubi all’ora di aria, polveri sottili e altri inquinanti). L’interrogazione di Fiocco proponeva anche di convocare un consiglio aperto in riva all’Adige con la presenza del legale «in modo che sia informata l’intera popolazione dei potenziali riflessi negativi che deriverebbero dall’attivazione dell’impianto, in primis per la salute umana e alla presumibile perdita dei valori immobiliari». Il presidente Grossule ha dichiarato che solleciterà il sindaco a dare una risposta nelle forme previste.•.