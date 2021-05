Vaccini finiti al centro Tre giorni di disagi

Anche il centro vaccini di Bussolengo, in via San Vittore 1, nello stabile dell’ex Bocciodromo, come altri in provincia, nei giorni scorsi ha subito qualche contraccolpo a causa delle forniture a singhiozzo del vaccino anti Covid. Erano in programma i richiami delle seconde dosi e in questo frangente l’Ulss 9 Scaligera aveva avvertito alcuni cittadini con una email dello spostamento della data, da 21 a 36 giorni. «Ma qualche cittadino», spiega Ivano Zamboni, nominato dalla Regione Veneto coordinatore per la Protezione civile del Centro vaccini di Bussolengo, «ci ha riferito di non aver ricevuto gli avvisi. Fatto sta che per tre giorni la situazione ha fatto registrare questi disagi delle mancate consegne. Ora sembra tutto sia rientrato nella normalità, pur con gli spostamenti attuati. Ieri e l’altro ieri è stato più difficile gestire le rimostranze di qualche cittadino». Il centro di Bussolengo, diretto dal dottor Alessandro Brioni, è in grado di effettuare da 800 a 900 vaccinazioni al mattino e lo stesso al pomeriggio, con dieci linee di vaccinazione. «Per regolare questo flusso di persone», sottolinea Zamboni, «ci stiamo avvalendo della collaborazione di 17 associazioni che riescono a mettere a disposizione del servizio di accoglienza 10 volontari al mattino e 10 al pomeriggio». Precisa il direttore generale dell’Ulss 9, Pietro Girardi: «Quella di riprogrammare le seconde dosi è stata una soluzione che abbiamo dovuto attuare per gestire il momento che stiamo vivendo. I cittadini sono stati avvisati. Semmai, qualche problema può esserci stato con i prenotati nelle farmacie, perché non abbiamo i loro riferimenti. La situazione già da oggi e nei prossimi giorni è avviata alla normalità. Qualche disguido in un’organizzazione così complessa può capitare. Le seconde dosi, ovviamente, sono state riprogrammate nei primi giorni della prossima fornitura. In ogni caso, le poche persone che si sono presentate, da quanto mi risulta, sono state vaccinate».•.