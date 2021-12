Troppe richieste, ritardi per i tamponi molecolari nell'Ulss 9. E a Raldon si cambia

Con l'esponenziale aumento di positivi, aumenta anche la richiesta di tamponi nei diversi centri dell'Ulss 9 Scaligera, già oberati prima di Natale.

Fra le conseguenze ci sono pesanti ritardi nell’esecuzione dei test molecolari e nella ricezione degli esiti. Ad annunciarlo la stessa Ulss 9, che in una nota «si scusa con tutti i cittadini per il disagio causato, Per poter offrire un servizio più puntuale, in linea con il grande numero di richieste degli utenti, sono state messe in campo tutte le forze possibili, attivando ogni canale a disposizione dell’Azienda».

Per far fronte alla situazione il punto tamponi di Raldon di San Giovanni Lupatoto (in via dell’Artigianato, nel grande parcheggio in fondo alla via) da oggi 31 dicembre 2021 è accessibile solo su prenotazione e non più in modalità drive-in, ma ad accesso pedonale.; non è più dunque ad accesso libero. Il punto tamponi lupatotino da oggi non funzionerà più in modalità drive-in, ma ad accesso pedonale. L’unico centro tamponi drive-in ad accesso libero resta così quello di Cologna Veneta in via Veneto.

L'Ulss ricorda poi il rispetto delle regole (mascherina sempre indossata correttamente, su naso e bocca; distanziamento nelle code di attesa) e invita cittadini a prenotare il test sul sito dell’azienda al link https://scaligera.myprenota.it/tamponi.