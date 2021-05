Tajani incontra il settore produttivo veronese: «Mi impegno a fare da ponte con il governo»

«Mi impegno a fare da ponte con i nostri ministri e sottosegretari affinché i temi emersi oggi vengano trattati in parlamento e posti all’attenzione del Governo». Così ieri Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, eurodeputato e vicepresidente del parlamento Europeo, nel corso dell’incontro a Villa Polfranceschi organizzato dal coordinamento provinciale di Forza Italia, guidato da Claudio Melotti, alla presenza del senatore Massimo Ferro, e finalizzato a raccogliere le istanze dei settori produttivi di Verona più colpiti dalle conseguenze della pandemia.

All'appuntamento hanno preso parte anche la senatrice Roberta Toffanin e il consigliere regionale Alberto Bozza.

Tajani: «C'è l'idea di creare un prestito fino a 100.000 euro esigibili in 30 anni e stiamo lavorando per semplificare l'accesso al superbonus del 110% nell'edilizia. Inoltre abbiamo fatto approvare un emendamento a sostegno delle start up, mentre speriamo che l'approvazione del Covid Pass europeo, operativo da fine giugno, inizio luglio, favorisca la ripresa delle presenze turistiche».

All'incontro hanno preso parte Alessandra Albarelli, presidente nazionale Federcongressi ed eventi, Paolo Arena, presidente Confcommercio Verona e Aeroporto Catullo; Maurizio Danese, presidente VeronaFiere e presidente nazionale AEFI; Cecilia Gasdia, sovrintendente della Fondazione Arena di Verona; Giulio Cavara, presidente albergatori di Verona; Lucia Botturi, rappresentante esercenti cinema di Verona; Giulia Bolla, capo delegazione Federmep Veneto; Enrico Franzini, presidente sezione moda di Confindustria Verona; Daniele Salvagno, presidente Coldiretti Veneto; Andrea Prando, segretario regionale di Casartigiani Verona; Gianni Dalla Bernardina, presidente di CAI – Confederazione agromeccanici e agricoltori italiani; Pierluigi Zanini, vicepresidente Confartigianato Verona; Leo Ramponi, presidente associazione ristoratori di Confcommercio Verona; Marco Vinco, direttore artistico Teatro Salieri; Roberto Bottura, presidente Film Festival della Lessinia; Susanna Albertini, in rappresentanza delle strutture dedicate agli sport minori per bambini e adolescenti.