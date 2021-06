«Spingere su ricerca e prevenzione»

«La situazione sanitaria delle popolazioni esposte all’inquinamento da Pfas è molto critica e i rischi per la salute si estendono ben al di fuori della zona rossa, visto che ora è evidente che interessano tutti i cittadini», questo il primo commento proposto da Stefano Vignaroli, il presidente della commissione Ecomafie, in seguito all’audizione del professor Carlo Foresta. Secondo Vignaroli «Le istituzioni competenti devono fare tutto il possibile, sia sul fronte della ricerca che per quanto riguarda la prevenzione». Una frase questa, che essendo espressamente riferita anche «alle indagini epidemiologiche», è volta a mettere in luce il mancato avvio dello studio di coorte che era stato previsto già qualche anno fa dalla Regione Veneto e dall’Istituto superiore di sanità. «Gli enti preposti alla prevenzione e alla tutela della salute umana e dell’ambiente (a partire dall’autorità europea per la sicurezza alimentare, Efsa, e dall’organismo comunitario che cura la registrazione e la regolamentazione delle sostanze chimiche, Reach) evidentemente non stanno svolgendo il proprio dovere, favorendo alcune aziende», rincara Michela Zamboni, rappresentante legnaghese delle Mamme No Pfas. Secondo l’attivista, il modo di agire di queste istituzioni ha garantito un beneficio, ad esempio, alla multinazionale Icig, che era la proprietaria di Miteni Spa, ovvero l’ormai tristemente famosa azienda chimica di Trissino, nel vicentino, che sarebbe la responsabile della contaminazione che interessa anche il Veronese, i cui proprietari e responsabili sono ora sotto processo. «Da Miteni è finito nell’ambiente anche il Pfas di ultima generazione, il C604, che è arrivato anche in aree i cui cittadini non sono stati inseriti nello screening sanitario per la ricerca dei Pfas nel sangue», aggiunge Michela Zamboni. «Tra il 2014, anno in cui la Regione ha rilasciato l’autorizzazione a Miteni anche per la lavorazione di questo prodotto e di un altro Pfas emergente, il GenX, e il 2018, nessuno ha ricercato queste molecole nella falda acquifera, permettendo così che la contaminazione dell’acqua continuasse», punta il dito Zamboni.•.LU.FI.