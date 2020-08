Solo il Covid ha fermato lo sportello del lavoro: 20 assunti in più a marzo

Numeri di tutto rispetto per lo Sportello lavoro del Comune di Bussolengo. «Nel 2019 sono state 192 le assunzioni effettuate attraverso il nostro sportello», dice l’assessore al sociale Silvana Finetto, «e sono state più 20 nei tre mesi prima del Covid». Lo sportello lavoro, la cui sede ora è al primo piano dell’Acropoli in via De Gasperi, è nato con l’attuazione dei Patti territoriali, firmati tra i comuni e l’Asl, con un finanziamento regionale. «È un servizio importante per i cittadini di Bussolengo», continua Finetto, «in quanto il lavoro prioritario, sta proprio nel far incontrare la domanda con l’offerta da parte delle aziende del territorio. Oltre alla ricerca attiva del lavoro, l’operatrice si occupa di consulenza per il curriculum vitae e di come si scrive una domanda di lavoro. Offre inoltre informazioni generali sui progetti di lavoro e sui corsi di formazione, finanziati dalla Regione Veneto e da enti privati. Stabilisce, infine, contatti diretti e consulenza tra le aziende della zona sulla ricerca del personale». Una particolare attenzione viene riservata per i lavoratori iscritti alla legge 68 e alle categorie protette. In un momento così delicato per le donne, si cercano aziende che potremmo definire a km O, per agevolare la lavoratrice alla vicinanza al posto di lavoro, in modo da non trascurare la cura della famiglia. «Una particolare attenzione», conclude Finetto, «abbiamo dedicato allo Sportello badanti, nella ricerca di personale specializzato da inserire nelle famiglie con problemi di cura o di situazioni di fragilità. Un altro aspetto che è stato sviluppato, è la consulenza contrattuale ed amministrativa». Lo Sportello lavoro è aperto il martedì ed il venerdì, dalle 9 alle 15. L’operatrice, Alessandra Papa, riceve i cittadini su appuntamento, per rispettare i distanziamenti previsti dalla normativa Covid. Si può contattare allo 0456704262, o via email: informalavoro @comune.bussolengo.vr.it.

L.C.