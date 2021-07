Si fa teatro e musica per tre serate Così riparte il Circolo Noi Frassati

Si rimette in moto dopo la lunga pausa dovuta al Covid l’attività del Circolo Noi PG. Frassati della parrocchia di Santa Maria Maggiore. «Ripartiamo dal centro: noi ci proviamo, voi dateci una mano», è l’iniziativa messa in cantiere da Valter Zanardi, storico animatore del Circolo, che ha in programma tre serate di teatro e musica. Si parte lunedì alle 21.15 nel cortile del Centro sociale parrocchiale di via don Calabria, con una serata della compagnia dell’Attorchio che mette in scena «Guai in vista all’albergo Bellavista», ingresso 5 euro, fino a esaurimento dei posti. Mercoledì 14, stesso posto, sempre alle 21.15, la compagnia La Moschetta rappresenta «Ben Hur», ingresso 5 euro. Venerdì 16 luglio, alle 21, «Noi con la banda», musica con il Corpo bandistico Città di Bussolengo diretto da Luciano Brutti, con ingresso libero fino a esaurimento posti. «In questo recente periodo», sottolinea Zanardi, «come tutti i Circoli Noi abbiamo dovuto adeguarci alle direttive dei Dpcm che hanno di fatto bloccato ogni attività. Stiamo subendo le conseguenze di questo forzato stop perché molti volontari si sono allontanati per i timori del Covid o per anzianità. Qualcuno purtroppo è anche venuto a mancare». «Per questo», continua Zanardi, «il programma di luglio sarà ridimensionato e non ci sarà latradizionale Sagra di San Luigi coi chioschi gastronomici. Facciamo un appello a chi volesse partecipare all’organizzazione delle iniziative del Circolo Frassati, con l’augurio di poter tornare a riaprire il bar e a programmare le attività ricreative dell’anno». Il Circolo Noi Frassati è una delle realtà associative più longeve e radicate di Bussolengo e può contare su un migliaio di iscritti. •. L.C.