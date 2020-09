Servizio civile regionale con la cooperativa La Tata

Il Servizio civile regionale, nel quale anche la Cooperativa La Tata, al pari di enti locali ed altre realtà del sociale, ha presentato due proposte di progetto, è una grande possibilità per incrementare la propria esperienza in ambito professionale. Dopo le esperienze positive avute nelle passate edizioni, alcune delle quali proseguite con un prolungamento della collaborazione professionale, La Tata ha nuovamente deciso di attivare i percorsi della Regione Veneto, con l’obiettivo di dare modo a due giovani tra i 18 e i 28 anni, selezionati in base alle candidature e ai colloqui successivi, di conoscere la realtà del sociale e apprendere il lavoro sul campo, operando a fianco dei professionisti già presenti nello staff della cooperativa. La formula vincente di questa collaborazione sta nella flessibilità di impegno, che consente ai candidati di operare con un'indennità giornaliera e senza dover interrompere il proprio percorso di studio o altri impegni di tipo lavorativo. I progetti che La Tata porterà avanti nei prossimi mesi sono «Edu-Care: la cultura mi sta a cuore» e «Inclusione è partecipazione». Il primo mira a valorizzare l'educazione e la cultura sul territorio, entrando in dialogo con associazioni, enti e popolazione; il secondo, invece, si concentra principalmente sull'operato nel campo dei servizi socio-assistenziali. Sul proprio sito (www.cooperativalatata.it) La Tata ha reso disponibile una pagina interamente dedicata al Servizio civile regionale: in essa è possibile trovare tutte le informazioni, i contatti per eventuali chiarimenti e le istruzioni per presentare la propria candidatura. Il termine per la domanda di ammissione scade alle 14 di mercoledì prossimo. Chi volesse saperne di più, può partecipare alla presentazione ufficiale dei progetti regionali in videoconferenza Zoom (domani dalle 15 alle 17) iscrivendosi al link http://bit.ly/zoom_scr_veneto. •

V.Z.