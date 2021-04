Senza vaccino, lavoro a rischio Sindacati pronti alla difesa

Da eroi a untori. È il pericoloso piano inclinato su cui si trovano i professionisti della sanità, e in particolare di dipendenti dell’Ulss 9, che non si sottopongono a vaccinazione anticovid. Lo scrive Nursing up, il sindacato degli infermieri, segnalando come nell’Ulss 9 ci sia circa un 10 per cento di tutto il personale, medici e amministrativi inclusi, che finora non si è vaccinato, e che ha bisogno di essere tutelato da un’interpretazione errata «di una legge che deve tutelare i malati ma non crocifiggere gli infermieri e il personale sanitario». Il fenomeno delle mancate vaccinazioni ha un suo peso: su cinquemila dipendenti, ne interessa qualche centinaia. «In mezzo di sono persone che si sono ammalate di covid di recente, o che hanno un’attestazione medica che vieta il vaccino. Ci sono anche persone che avevano dei dubbi e ora si stanno convincendo. Non tutti sono no vax. E comunque il sindacato, pur convinto della necessità di vaccinarsi, tutela la posizione di ogni singolo. Quello della vaccinazione e delle libertà individuali è un campo molto delicato», spiegano. La presa di posizione pubblica, con comunicato del segretario generale Veneto Guerrino Silvestrini, nasce da un cambio di passo della direzione generale dell’Ulss 9. «Il Decreto sull’obbligatorietà vaccinale per gli operatori sanitari è stato adottato, pur non essendo a nostro parere necessario, dal momento che già competeva alla buona capacità organizzativa di un’azienda il saper adibire ad attività differenti i sanitari non vaccinati utilizzandoli nell’ambito delle proprie funzioni», si legge in premessa. «Il dg dell’Ulss 9», specifica Silvestrini, «nell’incontro del 7 aprile con i sindacati ha riferito che gli operatori sanitari non vaccinati non sarebbero stati sospesi dal lavoro. Il 9 aprile invece, con un comunicato interno ha affermato che trasmetterà alla Regione l’elenco dei dipendenti non ancora vaccinati e che gli stessi verranno sospesi dal diritto di svolgere professioni che prevedono contatto con il pubblico, senza retribuzione». Di qui l’alzata di scudi di Nursing up. «Si rischia un uso improprio del disegno di legge. Non si alzino polveroni e non si minaccino ritorsioni nei confronti degli operatori sanitari, quando la norma mette nella condizione di impiegare differentemente quelle poche unità interessate, dirottandole su funzioni non a contatto con i soggetti fragili, in modo da tutelare da una parte i malati, dall’altra i diritti dei singoli sanitari». Nursing up chiede dunque l’impiego dei colleghi non vaccinati in attività che tengano conto delle loro personali competenze. «Guai ad assumere atteggiamenti persecutori», aggiunge Silvestrini, «screditando il sacrificio quotidiano degli infermieri che combattono in prima linea. Le aziende sanitarie si preoccupino di utilizzare gli strumenti organizzativi adeguati per impiegare gli infermieri che non si vaccinano, una sparuta minoranza, senza ledere la loro dignità. Siamo pronti a combattere contro chi dovesse fare un uso sbagliato della norma, trasformandola in un cappio verso quelli che fino a ieri erano eroi». «Come sindacato», sottolinea il segretario generale Veneto, «tuteleremo i colleghi che, per attestate ragioni di salute non potranno sottoporsi alle somministrazioni e daranno anche voce e sostegno a quei colleghi che riterranno di operare scelte differenti, nel rispetto dei precetti di legge vigenti, perché in ogni sistema democratico civile queste persone hanno il diritto di chiedere che le loro istanze godano della considerazione e di non essere discriminate». •