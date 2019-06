Verona Green Festival anticipato di tre mesi

Dopo cinque edizioni settembrine, il Verona Green Festival sperimenta un nuovo format e torna per la prima volta come anticipazione dell'estate, nella sola giornata di domani, dalle 10 alle 20. Confermata invece la sede dell'evento, giunto alla sesta edizione: l'Opificio dei Sensi a San Martino, in via Brolo Musella 27, in località Ferrazze. La formula, ormai consolidata, resta invariata: un susseguirsi di attività intense e stimolanti per avvicinarsi al mondo del biologico, dell’ecosostenibilità e del benessere, tra conferenze, laboratori e mostra-mercato ecobio. Tanti i momenti dedicati ai bambini, dalle letture animate di In Giro Leggendo della mattina ai laboratori pratici. Anche quest’anno tornano le attività con il legno di Cuocadè e Scienza Divertente con un laboratorio sulla biodiversità. Per la prima volta ci sarà il Cea (Centro di educazione ambientale di Legambiente Verona) che terrà un laboratorio per bambini, dal titolo «Dal riciclo all’arte». Di biodiversità si parlerà anche in una delle conferenze in programma, alle 11.30 con Gianfranco Caoduro, presidente onorario di World Biodiversity Association. Alle 16.30 invece Valeria Malagnini della Fondazione Edmund Mach di San Michele all'Adige (Trento) tratterà il tema legato ad api, apicoltura e ambiente. Tra i laboratori per adulti, ritorna l’autoproduzione dei detersivi e la corretta conservazione degli alimenti con Serenella Casini del Movimento per la decrescita felice di Verona. Oltre al programma culturale, un pilastro del Verona Green Festival resta la mostra-mercato eco-bio, con la presenza di numerose aziende e attività, artigianali ed ecosostenibili. Per tutta la giornata inoltre sarà allestito Vestificio: una nuova iniziativa della cooperativa Opificio dei Sensi per dare nuova vita ad abiti e accessori, all’insegna del riuso e della sostenibilità. Opificio dei Sensi curerà anche il bar e la cucina, con un ricco menu vegetariano e vegano. Non verrà inoltre venduta acqua in bottiglia ma, grazie alla distribuzione del bicchiere riutilizzabile di Veronagreen, saranno disponibili caraffe gratuite. Il programma è sull’evento facebook «Verona Green Festival 2019» o su veronagreen.it. Info su info@veronagreen.it o 347.8654661. •