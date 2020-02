Scout, una Giornata del pensiero per commemorare Baden-Powell

Il Gruppo scout Agesci Vago1 celebra oggi la Giornata del pensiero per commemorare il proprio fondatore Baden-Powell, nato a Londra il 22 febbraio 1857. Il motto di questa giornata è molto conosciuto: «Lasciate il mondo un po’ migliore di come l’avete trovato». Alle ore 9 è previsto il raduno degli scout nella piazza San Francesco, davanti alla chiesa parrocchiale. Alle 9.30, la celebrazione della santa messa durante la quale verranno raccolti dei fondi da inviare in Sicilia per la risistemazione delle sedi Agesci oggetto di recenti danneggiamenti. Dopo la messa, giochi e attività destinate ai ragazzi. La conclusione della giornata con rinfresco è in programma alle 12, sempre in piazza San Francesco, ed intende coinvolgere, oltre ai ragazzi, anche i genitori. Il Gruppo scout Vago1 è in attività ormai da 12 anni. All’inizio era formato da solo poche decine di persone, oggi ha raggiunto il numero di circa 120 soci. Fondato nel 2008 come proposta educativa cattolica per bambini, ragazzi e giovani, è composto da una comunità capi di educatori scout adulti, da un branco di lupetti con bambine e bambini tra gli 8 e gli 11 anni, un reparto di ragazze e ragazzi tra i 12 ed i 16 anni e un clan con giovani tra i 17 ed i 20 anni. •

G.C.