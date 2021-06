Sagre azzerate in tutta la provincia

Arrivederci sagre. Anche per quest’anno saranno sospese le feste che punteggiavano la provincia colorando l’estate di chi era a casa, spingendo gruppi di amici e famiglie a spostarsi da un Comune all’altro alla ricerca di compagnia, di menù spesso caratteristici, di birra e di musica dal vivo. «Il calendario è praticamente azzerato», sentenzia Bruna De Agostini, la presidente di Unpli Verona, l’Unione delle Pro loco della provincia. Presenti in 83 dei 98 Comuni veronesi, queste associazioni contano oltre 6.500 iscritti impegnati tutto l’anno a organizzare eventi nel territorio. Tra questi, 150 fiere circa, stima De Agostini, per lo più concentrate durante la bella stagione. «I nostri volontari sono da mesi al palo, sembrano cavalli in gabbia pronti allo start per ripartire», spiega la presidente, sottolineando che sono due le motivazioni principali che hanno spinto a questa situazione. La prima è legata alle disposizioni di sicurezza che continueranno ad essere in vigore anche in zona bianca. L’altra, altrettanto importante, è la solidarietà nei confronti di chi è stato duramente colpito dalla crisi legata alla pandemia, dai lockdown e dalle chiusure a singhiozzo: un patto di non concorrenza, insomma, con bar e ristoranti che proprio in questi giorni, con la possibilità di servire i clienti anche al chiuso, si stanno pian piano riprendendo. «Quello della ristorazione è un settore che ha sofferto molto», riflette De Agostini, «e dal momento che tradizionalmente molte persone vengono alle sagre per pranzare e soprattutto per cenare, per quest’anno abbiamo deciso di non mettere ancora più in difficoltà i ristoratori. È vero che molto spesso proponiamo prodotti tipici, peculiarità, specialità del territorio che non tutti i ristoranti hanno, ma per rispetto abbiamo deciso di fermarci». Che non significherà, però, soppressione di tutte le attività. «Faremo delle iniziative più piccole, più facili da gestire anche con i numeri», prosegue la presidente, «visite guidate ma anche assaggi di prodotti tipici o degustazioni, così da coinvolgere anche quelle realtà che hanno vissuto mesi complessi». E d’altra parte questa è la mission originaria delle Pro loco, nate per promuovere lo sviluppo di un territorio, comprese quindi le sue attività economiche. I volontari di tutta la provincia sono stati in questi mesi impegnati soprattutto su internet e sui social per organizzare queste mini iniziative, meno complesse da gestire a fronte delle regole che sono ancora in vigore. Per ora la situazione è definita e il dpcm traccia ancora il limite del 15 giugno per la ripartenza di sagre e fiere, anche se è plausibile un anticipo al 7 giugno quando - è l’auspicio del presidente della Regione Luca Zaia – il Veneto passerà in zona bianca. «Alle regole già previste per la sicurezza durante questi eventi, vanno ad aggiungersi ulteriori obblighi», prosegue De Agostini, «penso ad esempio al personale per la sorveglianza, che deve controllare che le persone stiano distanziate e con la mascherina indossata, a chi misura la temperatura all’ingresso, al plexiglas alle casse, anche ai tavoli separati, che significa poter accogliere 500 posti in quelle sagre che in tempi pre Covid ne contavano 2mila. E poi la prenotazione: come potremmo fare? Il tutto si traduce anche in costi più alti, e le nostre casse vengono praticamente da un anno di attività ferme». L’amarezza c’è, come il timore che «coloro che erano affezionati frequentatori di questi eventi perdano l’abitudine di andarci, dopo tutto questo tempo», ammette la presidente, che aggiunge: «Ancora oggi e giustamente molti hanno paura del virus e non si sentirebbero a loro agio in mezzo a molta gente». Meglio allora aspettare tempi migliori, quando le regole saranno più blande «e non dovremo più misurare la temperatura o sorvegliare persone che vogliono stare vicine, quando si potrà tornare a fare intrattenimento musicale e a ballare, senza ansie». Quando insomma il Covid sarà un ricordo lontano e si potrà tornare a divertirsi alle sagre, come un tempo.•.