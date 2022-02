Addio a Sabaini, il riparatore di bronzi. Era salito su 500 campanili

Da oggi sui campanili veronesi le campane suoneranno più mestamente. E il ticchettio dei loro orologi non sarà più lo stesso. Lunedì Francesco Sabaini, installatore di campane e orologiaio di San Martino Buon Albergo, è morto all’ospedale di Borgo Roma dopo una breve malattia. Il 6 marzo avrebbe compiuto 91 anni. Era il discendente dell’omonima dinastia di manutentori di campane e riparatori di orologi da torre attiva sui campanili dalla seconda metà del Novecento. Fu il nonno, Francesco come lui, ad aprire la prima attività nel 1898 a Montorio.

Il mestiere fu poi tramandato al figlio Emilio, papà di Francesco jr, che nel 1946 si trasferì a San Martino Buon Albergo, dove aprì un’officina specializzata nella meccanica per campane a cui collaborò, a partire dall’età di 20 anni, proprio il figlio. Emilio proseguì l’attività lavorativa fino a poco tempo prima della sua morte, avvenuta nel 1985, lasciando quindi le redini dell’azienda a Francesco, in seguito affiancato dal figlio Massimo e dal genero Davide, che tuttora proseguono nell’attività di famiglia. «Papà Francesco», evidenzia Massimo Sabaini, «ha lavorato con noi fino a quando la salute glielo ha consentito, ossia fino ai primi mesi del 2021. In settant’anni di carriera è stato praticamente sul 90 per cento dei campanili veronesi. In totale ha lavorato su 500 torri.

Oltre ad essere attivo in ambito scaligero si era occupato di restauri per parrocchie e torri civiche del Bresciano, del Trentino, oltre che nel Vicentino e nel Padovano». Sposatosi nel 1959 con Maria Signorato, deceduta nel 2016, Sabaini ha avuto tre figli di cui Massimo, il secondogenito, è il continuatore dell’attività artigianale di famiglia col cognato. «Le campane sono sempre state la passione di mio padre», rimarca Massimo, «anche se a differenza di nonno Emilio, che era pure maestro campanaro, papà si è limitato a ripararle e a restaurarle ma non ha mai voluto imparare a suonarle a concerto, come tuttora fanno le squadre di appassionati veronesi. È sempre stato al nostro fianco e continueremo a ricordarlo mantenendo il suo nome nella ragione sociale dell’azienda, che rimarrà appunto Sabaini Francesco & C snc».

Lo scorso anno, intervistato da Matteo Padovani per il volume dedicato ai sacri bronzi del duomo di Verona, Francesco Sabaini, che ne è stato per anni il manutentore, amava ricordare di avere la stessa età del grande concerto campanario della cattedrale, fuso appunto nel 1931. E proprio i campanari veronesi, di cui Sabaini è stato amico tanto da organizzare per 20 anni, fino al 2019, la gara campanaria itinerante «Trofeo Emilio Sabaini», hanno riservato all’installatore scomparso messaggi di cordoglio pubblicati sui social. Lo stesso Padovani, su Facebook, ha scritto: «Era sempre stato dalla parte dei campanari, facendo sempre e il possibile per preservare l’arte del suono manuale a corda dei sacri bronzi». I funerali si svolgeranno dopodomani alle 9.45, nella chiesa parrocchiale di San Martino Buon Albergo. •.