Smog, tira un’aria sempre più pulita

Sono abbastanza diversi i dati relativi alle polveri inquinanti (Pm10 e Pm2.5) rilevati dalla centralina privata della rete «Che aria tira» presente a San Giovanni Lupatoto, da quelli ufficiali forniti dall’agenzia regionale per Verona (centraline operative in Borgo Milano e al Giarol Grande). A un primo esame il territorio lupatotino sembra in linea generale più allineato con le rilevazioni di Giarol Grande (che si trova nella campagna vicina a Porto San Pancrazio) e più lontano da quelle di Borgo Milano. Ieri alle 11 la centralina lupatotina, posta in via Lazio (nel quartiere del Ricamificio), segnalava un inquinamento da polveri Pm10 pari a 24 microgrammi per metro cubo in parziale diversità con quello di 31 rilevato dalla apparecchiature Arpav del Giarol, che è però relativo al giorno 27 dicembre. Il valore di Pm 2.5 rilevato ieri alle 11 a San Giovanni dalla centralina privata era 15 mentre il valore del Giarol riportato dal sito Arpav era di 23 (dato del 27 dicembre). Per il giorno 26 la centralina di «Che aria tira» diceva che a San Giovanni c’era una presenza di 36 microgrammi di Pm10 mentre quella di Giarol Grande ne rilevava 26. Lunedì 23 i valori di Pm10 erano di 11 a San Giovanni, di 12 a Giarol Grande. Inspiegabile differenza invece per venerdì 20 dicembre con un picco di 136 microgrammi per metro cubo rilevato in paese contro i 27 di Giarol Grande. Divergenza di risultati anche il 19 dicembre con valori Pm10 di 54 a San Giovanni, di 34 in Borgo Milano e di 32 a Giarol. Il 18 dicembre altro picco di 375 microgrammi evidenziato a San Giovanni a fronte dei 44 di Giarol. Il livello rilevato ieri alle 15 nella via del quartiere Ricamificio era di 17 microgrammi (con un picco di 41 alle 11) e di 26 al Giarol. Il 26 dicembre il valore era di 25 microgrammi in terra lupatotina contro i 21 del Giarol.Il 23 dicembre valori di 7 a San Giovanni e di 6 nella corte vicina San Pancrazio, Ricordiamo per completa trasparenza che secondo parametri di legge il giudizio di qualità dell’aria in rapporto alle concentrazioni rilevate dice che la qualità è valutata pessima in presenza di valori superiori a 100 microgrammi, è ritenuta scadente con valori compresi fra 50 e 100 microgrammi mentre risulta buona se i valori sono inferiori a 50. Va anche detto che i dati resi pubblici dall’Agenzia regionale per la protezioni ambientale del Veneto (Arpav) sono rilevati attraverso centraline automatiche e manuali, con frequenza giornaliera. La centralina attiva in via Lazio è un’apparecchiatura che monitora gli inquinanti utilizzando un sensore laser. Costa circa 500 euro e fa parte di una rete molto più ampia di centraline per il rilevamento della qualità dell’aria che compongono la prima rete indipendente di monitoraggio dell’aria e dell’inquinamento denominata «Che aria tira». •

Renzo Gastaldo