Scuolabus e mensa, richieste in aumento

Scuole a posto e pronte all’avvio del nuovo anno scolastico anche se sono in corso in questi giorni gli ultimi interventi di sistemazione. Allo squillo della prima campanella si presenteranno 2.252 ragazzi e ragazze che frequentano le scuole elementari e medie. Fra loro 999 appartengono all’Istituto comprensivo 1, quello che ha direzione in via Ca’ dei Sordi nella primaria Cangrande, mentre 1.253 fanno parte dell’Istituto comprensivo 2, con sede nelle medie Marconi di via Foscolo. Si presenteranno al via anche 407 bimbi che frequentano le materne paritarie (altri 244 vanno alle materne comunali che dipendono dall’Ic1). Il calo demografico però si fa sentire e incide maggiormente sui più piccoli. Basti pensare che nell’anno scolastico 2013 - 14 i bambini iscritti alla materna (nati nel 2010) risultavano 772, oggi sono 751 attuali. A conti fatti, circa una classe in meno. «L’amministrazione continua nell’incoraggiare il mondo scolastico, non solo con le proposte alla didattica, ma anche con la presenza costante che sostiene e accompagna entrambe le direzioni durante l’anno scolastico», dice Debora Lerin, assessore comunale all’istruzione. «Molte sono state le convenzioni e i partenariati firmati in questi anni per aumentare la collaborazione tra istituzioni e molte le soddisfazioni per i progetti a favore dei minori». L’assessore Lerin aprirà il nuovo anno scolastico portando il saluto e l’augurio dell’amministrazione comunale agli insegnanti nelle riunioni dei collegi docenti dei due istituti comprensivi. A tutte le prime, sia delle primarie che delle secondarie, verranno consegnate penne colorate con la scritta «pronti per il futuro» una frase che, unita a quelle degli anni precedenti, ha l’obiettivo di fondersi in un messaggio ricco di speranza. «Siamo tutti pezzi unici, camminiamo nella stessa direzione, protagonisti di grandi obiettivi e pronti per il futuro», dice l’assessore Lerin. Sono intanto sempre più numerose le famiglie che usufruiscono dei servizi di pre e post scuola, scuolabus e la mensa. A proposito di mensa, è stata confermata aggiudicataria del servizio di ristorazione nelle scuole, la stessa ditta fornitrice degli anni precedenti che ha una dieta con cucina biologica: la Euroristorazione. Il comune, stando alle dichiarazione dell’assessore Lerin, ha il cuore in pace anche sotto l’aspetto delle manutenzioni scolastiche. «L’amministrazione comunale, durante l’estate, è intervenuta con lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione in tutte le scuole del territorio», spiega l’assessore Lerin. «I lavori edilizi previsti, grazie a una corposa programmazione, sono stati valutati con l’ufficio tecnico che ha eseguito le necessarie verifiche per poter intervenite con il dovuto ordine di priorità. Tutti gli interventi sono stati sottoposti e accompagnati anche dalle direzioni scolastiche che sono sempre state coinvolte nelle procedure con numerosi incontri di verifica e di analisi sulle priorità per edificio scolastico», conclude l’assessore Lerin. •

Renzo Gastaldo