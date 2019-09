Ragazzi di otto paesi puliscono la pista ciclabile delle Risorgive

Percorso ciclabile delle Risorgive in questi giorni sotto i riflettori. Prima per l’asfaltatura del tratto da Villafranca a Valeggio (che era sterrato e che verrà completato grazie a un accordo tra Comuni) e poi per la pulizia dell’infrastruttura che vedrà coinvolti gli studenti degli otto comuni interessati dal percorso della pista ciclabile. Oltre 500 ragazzi delle scuole degli otto Comuni solcati dalla pista per bici (che inizia da Zevio e San Giovanni Lupatoto, per poi spostarsi a Buttapietra, Castel d’Azzano, Povegliano Veronese, Vigasio e Villafranca con Valeggio sul Mincio) interverranno infatti per la pulizia della ciclopista martedì 8 ottobre per la Giornata di Mobilitazione Ambientale che si svolge in occasione del secondo anniversario dell’inaugurazione del tracciato. L’iniziativa dei Comuni ha lo scopo di sensibilizzare i più giovani alla tutela dell’ambiente. Alla giornata parteciperanno, per ogni Comune interessato dal percorso delle Risorgive, almeno due classi, tra primarie e secondarie di primo grado e, per Villafranca, anche secondarie di secondo grado. Il punto d’incontro per gli studenti coinvolti sarà Castel d’Azzano, a metà del tracciato. Ogni amministrazione comunale metterà a disposizione punti di raccolta lungo il percorso dove verranno conferiti i rifiuti abbandonati. I ragazzi, supervisionati dagli insegnanti, sulla ciclopista non accessibile al traffico di veicoli a motore, si occuperanno della pulizia del tratto di competenza di ciascun comune. Alla presentazione della manifestazione, avvenuta il 20 settembre nella sala rossa della Provincia, sono intervenuti: per San Giovanni Lupatoto il sindaco Attilio Gastaldello e l'assessore all'istruzione Debora Lerin; Michele Caneva, assessore alla cultura di Zevio; Sara Moretto, sindaco di Buttapietra; per Castel d’Azzano il sindaco Antonello Panuccio e l’assessore all’istruzione Elena Guadagnini; Eddi Tosi, sindaco di Vigasio; Lucio Buzzi, sindaco di Povegliano Veronese; per Villafranca il sindaco Roberto Luca Dall’Oca e l’assessore all’istruzione Anna Lisa Tiberio e Veronica Paon, assessore all’ambiente di Valeggio sul Mincio. «L’obiettivo della manifestazione è agire per il benessere ambientale anche a livello locale, pianificando azioni di sensibilizzazione e coinvolgimento della popolazione in età scolastica», spiega il sindaco, comune capofila dell’iniziativa. «In occasione del secondo anniversario dell’inaugurazione della ciclopista delle Risorgive, gli otto Comuni interessati organizzano questa giornata di mobilitazione ambientale, rivolta agli studenti, nell’ambito della quale dare un segnale concreto di partecipazione attiva e di identità territoriale». L’iniziativa è patrocinata dalla Regione del Veneto, Provincia di Verona, Consorzio di Bonifica Veronese e Legambiente Verona. La pista per ciclisti misura 35,7 chilometri da San Giovanni Lupatoto a Valeggio. Corre di fianco al canale raccoglitore (il corso d’acqua di proprietà Consorzio di Bonifica Veronese, ente che ha messo a disposizione gratuitamente la sede stradale) per 17,5 chilometri e per altri 17,8 chilometri prosegue su strade pubbliche esistenti. Per poco meno di tre chilometri il percorso viaggia in territorio lupatotino, per altrettanti in territorio di Zevio e per 3,2 chilometri in zone di competenza di Buttapietra. Poi passa in territorio di Castel d’Azzano per circa 2 chilometri e in quello di Vigasio per 4,2 chilometri per poi toccare Povegliano per poco meno di quattro chilometri. I territori di Villafranca e di Valeggio sul Mincio sono percorsi ognuno per quasi otto chilometri. La ciclabile che unisce l’Adige al Mincio e raccorda longitudinalmente la ciclabile del Sole con la ciclabile del Garda-Mincio, corre per circa 22 chilometri su tracciato ciclabile totalmente precluso al traffico automobilistico, per 3,3 chilometri passa su strade sterrate in ambito rurale e per 10 chilometri corre lungo strade asfaltate con basso traffico automobilistico. •

Renzo Gastaldo