Picchi di inquinamento da paura

Hanno «toccato le stelle», ieri, a San Giovanni Lupatoto, i valori dell’inquinamento dell’aria, rilevati dalla centralina privata della rete «Che Aria Tira», attiva in via Lazio. Ieri dunque, poco prima delle 17, le polveri Pm2,5 erano a quota 131, mentre le Pm10 avevano raggiunto quota 329. Paurosamente elevati i valori di polveri sottili registrati nella notte fra lunedì e martedì: poco dopo la mezzanotte le Pm2.5 erano a 303 per scendere a 266 alle 4 del mattino. Le Pm10 alle 0,39 di martedì erano a 492 ma alle 3.57 avevano raggiunto la quota davvero astronomica di 626. Qualcuno in paese ha ipotizzato che i due picchi notturni fossero stati causati degli innumerevoli falò della Befana che nella prima serata di lunedì sono stati accesi in varie zone del territorio provinciale e che hanno invaso con i loro fumi e polveri tutta la pianura. I limiti consigliati in materia di qualità dell’aria stabiliscono il valore limite di riferimento per la concentrazione atmosferica di Pm2.5 a livello di 25 microgrammi per metro cubo, come media annuale, mentre l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha individuato il valore limite di riferimento per il Pm2.5 a livello di 10 microgrammi. Secondo parametri di legge, il giudizio sulla qualità dell’aria, in rapporto alle concentrazioni rilevate dice che la qualità è valutata come pessima in presenza di valori superiori a 100 microgrammi, è ritenuta scadente con valori compresi fra 50 e 100 microgrammi mentre risulta buona se i valori sono inferiori a 50. Ben si comprende quindi che l’aria in questi giorni è stata irrespirabile. •

R.G.