Opposizione, se ne va Giarola Ennesimo cambio in Consiglio

Il morbo che si aggira tra le fila della minoranza del Consiglio comunale ha colpito ancora. Massimo Giarola, fino al 18 settembre consigliere del Pd e della Civica Vantini (ora civica Innovattiva), ha rassegnato le dimissioni. L’ex consigliere ha giustificato il suo abbandono per «motivi personali». A sostituire Giarola in consiglio sarà con ogni probabilità Francesco De Togni, portavoce di Innovattiva. Il tourbillon di consiglieri di opposizione quindi continua. In tre anni di amministrazione comunale guidata dal sindaco Attilio Gastaldello, sono cinque (su sei) i consiglieri di minoranza che hanno deciso di passare la mano. Cominciò, a maggio 2017, Remo Taioli (ex sindaco, dal 2002 al 2007), seguito, dopo qualche mese, a luglio 2017, dal consigliere civico di Raldon Umberto Rebonato. Entrambi motivarono le dimissioni con la necessità di favorire il completo ricambio della rappresentanza civica in consiglio comunale. Al loro posto arrivarono le consigliere Anna Falavigna e Martina Gambacorta, tuttora in carica. Nel gennaio del 2018, il consigliere Federico Vantini (sindaco dal 2012 al 2015) lasciò l’incarico giustificandosi con motivi di carattere personale e con un «calo di interesse» per l’attività amministrativa. Nel marzo dello scorso anno, era stato invece il consigliere del Movimento 5 Stelle Andrea Chieppe a lasciare l’assemblea consiliare. Il suo posto venne preso da Roberto Bianchini. Chieppe non ha a suo tempo fornito motivazioni ufficiali sulla decisione, limitandosi a dichiararsi «orgoglioso del contributo fornito all’assemblea», salvo confessare poi al nostro giornale che «non si trovato più molto a suo agio con i meccanismi della politica». L’ultimo scranno abbandonato in ordine di tempo è quello del consigliere civico Alessandro Perbellini che, nel giugno del 2019, ha dato le dimissioni in favore di Mauro Zamboni, consigliere molto vicino ad alcune forze di maggioranza. «Lascio la carica tenendo fede agli impegni presi in campagna elettorale e alle decisioni da tempo maturate nel gruppo civico», ebbe a dichiarare Perbellini. L’ultimo è dunque Giarola, al quale subentrerà, come detto, De Togni. Il consigliere di minoranza eletto a inizio mandato a resistere al suo posto è, per ora, il civico Daniele Turella, le cui presenze ai consigli comunali si sono negli ultimi mesi diradate, per motivi personali. Granitica invece la compattezza della maggioranza che sostiene il sindaco, che nei tre anni e più passati dalla data della vittoria alle elezioni del 2016 ad oggi, non ha cambiato nessun consigliere. Forse a conferma del vecchio detto andreottiano secondo il quale «il potere logora chi non ce l’ha». •

R.G.