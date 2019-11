Il Comune offre sei mesi di lavoro a sei disoccupati

Sei disoccupati potranno lavorare con il Comune. Le domande vanno presentate in municipio entro il 5 dicembre. L’amministrazione comunale si è infatti aggiudicata un finanziamento di 37 mila euro all’interno del Progetto della Regione Veneto Pubblica utilità e cittadinanza attiva, nell’ambito dello specifico Fondo sociale europeo. Il Comune con Un.I.Coop Veneto e l’Azalea cooperativa sociale, propone sei mesi di lavoro in un’unità gestita dal Comune e da attività di orientamento e accompagnamento, finalizzati alla ricerca attiva del lavoro. Saranno destinatari dell’intervento sei disoccupati di lunga durata, non percettori di ammortizzatori sociali e sprovvisti di trattamento pensionistico, oppure disoccupati svantaggiati e a rischio di esclusione sociale e povertà, residenti o domiciliati nel Comune, con più di 30 anni di età. Il Comune cofinanzierà il progetto con 10.500 euro, portando il totale disponibile a 47.500 euro. Le attività previste sono: portierato e piccola manutenzione; servizi bibliotecari, di riordino archivi e recupero di lavori arretrati di tipo tecnico e amministrativo; assistenza anziani (non socio-assistenziale) e analisi delle esigenze. Per partecipare alla selezione il candidato si dovrà presentare la domanda facendola pervenire all'ufficio protocollo del Comune in via Roma 18, 37057 San Giovanni Lupatoto (Verona) o inviandola con mail certificata all'indirizzo: protocol.comune.sangiovannilupatoto.vr@pecveneto.it. La domanda dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione: curriculum vitae; copia di un documento di identità; copia codice fiscale; dichiarazione di Immediata disponibilità (Did) rilasciata dal Centro per l’impiego; attestazione Isee inferiore a 13 mila euro (requisito preferenziale, ma non obbligatorio); Fotocopia regolare titolo di soggiorno o altro titolo in caso di cittadini extra Unione Europea. Copia dell’avviso e del modulo di domanda sono scaricabili dal sito del Comune o ritirabili ai servizi sociali. Per informazioni: 045.8290207-225 o personale@comunelupatoto.it. •

R.G.