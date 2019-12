Già bruciati 53 milioni di euro Allarme per i malati d’azzardo

Cinquantatré milioni di euro. È l’importo giocato nel 2018 a San Giovanni Lupatoto in scommesse, slot machine e lotterie. Ogni giorno in paese mediamente si spendono 145mila euro. Il dato emerge dalle statistiche rese note dall’Agenzia dei Monopoli. L’assessore al sociale Maurizio Simonato dice: «Queste cifre sono impressionanti. Siamo di fronte a una malattia sociale». Ipotizzando che tutti gli scommettitori siano lupatotini (ma non è detto e non è verificabile), significa che ogni residente spende circa 2.100 euro l’anno alle macchinette. Nell’ipotesi ancora che il vizio del gioco attanagli soltanto un terzo dei cittadini di San Giovanni Lupatoto (media italiana), vuol dire che ognuno di questi ha speso 6.300 euro nel 2018, pari a più di 17 euro al giorno e di 500 euro al mese. La parte del leone, nel «divorare» risparmi, stipendi e pensioni, la fanno le macchinette che assorbono l’88 per cento delle giocate con 46,5 milioni su 53. Le Awp, slot elettroniche che erogano vincite in denaro in base a una scheda interna, drenano più di 17 milioni. Le Vlp, le più moderne (connesse ad un sistema di gioco centrale) si ciucciano più di 29 milioni di euro. Alle lotterie istantanee (i gratta e vinci) risultano puntati 2,35 milioni di euro mentre a quelle tradizionali (Lotteria Italia) vengono giocati in paese poco meno di 7 mila euro. Il lotto nelle sue varie articolazioni si prende 2,2 milioni di euro di cui 1,55 milioni con il lotto tradizionale e 560mila al superenalotto. A quota 1,56 milioni è anche la spesa per le scommesse sportive a quota fissa, come sono quelle sui risultati di una partita di calcio. In fondo alla classifica ci sono le scommesse ippiche sulle quali i lupatotini amanti del gioco non dedicano più di 2 euro medi l’anno a testa. Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, sono circa 18,4 milioni gli italiani che giocano d’azzardo abitualmente, pari al 36 per cento della popolazione. L’8 per cento di loro è un giocatore problematico, ossia un individuo nel quale ancora non è presente una patologia attiva, ma che è afflitto da problemi sociali ai quali tenta di porre rimedio (o di sfuggire) attraverso il gioco. Esistono invece i giocatori patologici, così definiti in quanto in loro la dimensione del gioco è ribaltata in un comportamento distruttivo. In Italia, sempre applicando le stime dell’Iss, i patologici sarebbero circa 800mila, ovvero l’1,5 per cento del totale della popolazione. Se i dati medi percentuali fossero veri, sui 25.400 cittadini lupatotini si troverebbero nello stato «problematico» circa 2.000 persone in paese. I patologici (quelli con serie problematiche psichiche) sarebbero l’1,5 per cento, pari a 380 persone. Dati ufficiali aggiornati non sono disponibili. Nel 2017 a fronte di una richiesta del Comune, l’Ulss aveva informato che «nel 2016 nel territorio ex Ulss 20 c’erano 117 casi di persone colpite da questa malattia oltre a 60 familiari assistiti». L’assessore regionale alla Sanità Lanzarin nel settembre 2018 aveva reso noto che «nel 2016 i giocatori problematici in Veneto risultavano essere 32.500 e i potenziali ‘malati di gioco patologico» erano stimati tra i 3.200 e i 3.700». L’Ulss 9 lo scorso anno ha deciso l’erogazione di contributi per le associazioni di volontariato impegnate nell’assistenza dei malati di gioco. Fra le motivazioni si cita al primo posto il fatto che «i dati rilevati dai Servizi per le Dipendenze, con riferimento specifico al gioco d’azzardo patologico, indicano una continua espansione del fenomeno in quanto la crescita dell’offerta delle tipologie e della modalità del gioco con il conseguente aumento della platea dei giocatori, ha fatto esplodere il problema della dipendenza dal gioco d’azzardo». Nella classifica dei comuni della provincia per somme giocate, escludendo Verona (irraggiungibile con i suoi 383 milioni) primo c’è Bussolengo con poco più di 99 milioni di euro, dietro Villafranca con poco meno di 68 milioni, seguita da Legnago con 60 milioni, San Bonifacio con 54 milioni, poi San Martino Buon Albergo con 53 milioni e 749mila euro. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Renzo Gastaldo