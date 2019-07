Camminalonga sotto le stelle dalla chiesa al monte Carega

Svolta ecologica per i 20 anni della Camminalonga, la marcia notturna con partenza stasera dal sagrato della chiesa di San Giovanni Battista e con arrivo, dopo circa 60 chilometri a piedi e minimo 15 ore di marcia sotto le stelle, sulla cima del monte Carega, a quota 2.259 metri sul livello del mare. Chi vorrà partecipare dovrà infatti munirsi di bicchiere riusabile. «Abbiamo chiesto agli iscritti di portare con sé un bicchiere che possa essere impiegato più volte allo scopo di contenere al minimo la produzione di rifiuti di plastica», dice Franca Bottura, segretaria del Gruppo Amici della Montagna, sodalizio lupatotino che organizza l’evento. Le adesioni alla Camminalonga sono 46. «Di questi, 12 si cimentano per la prima volta con la nostra supercamminata e una nuova iscritta arriva addirittura dal Piemonte», annuncia Ezio Damasconi, presidente del Gruppo Amici della Montagna. Il quale non dimentica di citare le 18 persone che si occupano della gestione della manifestazione, i sei specialisti della stazione di Verona del Soccorso Alpino Speleologico e i quattro addetti della Protezione Civile. La «megascarpinata» partirà alle 19.30 (alle 19 è prevista la presenza dei pistonieri dell’Abbazia). Il presidente degli Amici della Montagna rende note le regole che «governano» la lunga marcia dalla piazza di San Giovanni Lupatoto alla cima del Carega. «La marcia si svolgerà tutti assieme, mantenendo la minima distanza possibile tra la testa e la coda del gruppo», spiega Damasconi. «Ai posti di ristoro, ogni due ore di marcia», aggiunge, «si riunirà tutto il gruppo prima di ripartire per la tappa successiva. Chi non riuscirà a tenere il passo della comitiva, all’arrivo della tappa dovrà salire sul pulmino al seguito per riacquistare le forze». Per l’abbigliamento, ognuno farà come meglio crede, fatta salva la necessità di indossare in alcuni tratti di strada il giubbino ad alta visibilità. Con l’arrivo a Giazza, finirà l’assistenza dei mezzi che trasportano il materiale per cui ogni partecipante dovrà provvedere per sé fino alle 16, orario presunto per il rientro. La storia della Camminalonga inizia quasi per caso 20 anni fa proprio per festeggiare il compleanno di Ezio Berti, uno dei soci fondatori del Gruppo Amici della Montagna. Da allora, la manifestazione è stata riproposta ogni estate e si è consolidata. Dai pochi partecipanti delle prime camminate si è passati ai quasi 50 di questa edizione, che gode del patrocinio e del sostegno del Comune. Il percorso partirà da San Giovanni Lupatoto davanti alla sede del municipio per raggiungere la prima sosta prevista nei pressi di Ponte Perez, a Zevio. Meta successiva, Ponte delle Asse, a Vago di Lavagno. Si proseguirà per la terza sosta al Donzellino per poi proseguire per la quarta, ospiti della ditta Cattazzo a Tregnago. Si ripartirà dopo una breve sosta per Cogollo. Quando si arriverà a Sant'Andrea saranno le 4.30. Qui la sosta si protrarrà per una mezzora per affrontare la tappa che porta a Giazza dove ci si potrà rifocillare con una sostanziosa colazione all'agriturismo Dal Bosco. Da qui inizierà la parte più difficile: la salita a quota 2.260. •

Renzo Gastaldo