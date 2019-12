«A Ca’ del Bue si produrrà biogas»

L’impianto di smaltimento rifiuti di Ca’ del Bue sarà oggetto di una ristrutturazione, ma nel programma dell’Agsm non è prevista l’attivazione di alcun inceneritore. Lo ha dichiarato in consiglio comunale il dottor Francesco Berton, direttore dei Progetti Speciali di Agsm. Il tecnico è stato invitato dal sindaco Attilio Gastaldello a riferire al consiglio lupatotino in merito a cosa l’Agsm intenda fare nell’impianto posto alle basse di San Michele, ma a soli 1.500 metri dalla piazza centrale di San Giovanni Lupatoto. Ciò a seguito delle recenti voci sulla possibile riattivazione degli inceneritori. «A Ca’ del Bue non si parla di inceneritori ma di produzione di biogas», ha chiarito subito il funzionario Agsm. «Vogliamo inserire la produzione di biometano ottenuto dalla lavorazione di umido e immetterlo nella rete Snam. Il metano sarà poi prelevato in Basso Acquar per alimentare autobus e mezzi pesanti». «La quantità di rifiuti lavorati sarà di 40mila tonnellate annue da cui si conta di ottenere tre milioni di metri cubi di metano all’anno pari a metà del consumo annuo dei mezzi Amia e degli autobus, che è di 6 milioni», ha aggiunto Berton. Il tecnico ha poi reso noto che nella richiesta del 2015 rivolta alla Regione Veneto, Agsm voleva ricavare biogas per produrre energia elettrica dai rifiuti, ma che fra il 2018 e il 2109, chiedendo una variante non sostanziale del progetto originario, l’azienda ha fatto istanza per ottenere dalla lavorazione umido e rifiuti vari il biometano da utilizzare per i trasporti. «Ci tengo a precisare che la lavorazione dei rifiuti sarà effettuata da nuove apparecchiature chiamate digestori a secco, che limitano la diffusione di odori», ha aggiunto Berton. «Il rifiuto umido appena arrivato sarà oggetto di un pre trattamento in depressione da cui deriverà un fango pulito, che è un prodotto di qualità da usare per il compostaggio». Il dirigente Agsm ha poi informato che il progetto prevede lo spostamento a Ca’ del Bue delle attività sui rifiuti speciali e ingombranti finora svolte a Zevio dalla società Transeco. L’intervento comporta la sostituzione della macchine che lavorano i rifiuti (che costerà 2 milioni di euro) ma dovrebbe determinare un incremento del 10 per cento del combustibile da rifiuto, conferito a cementifici. Il progetto per la produzione di biometano costerà 14,7 milioni di euro, mentre quello per la sostituzione degli impianti per il trattamento dei rifiuti speciali comporterà un esborso di 5,4 milioni. Se la Regione darà il suo benestare, entro febbraio, Agsm conta di completare la ristrutturazione di Ca’ del Bue entro giugno 2021. È quindi intervenuto Manuel Cavazza, tecnico esperto nella valutazione degli impatti ambientali incaricato da Agsm. Dagli studi effettuati, ha riferito, l’impatto dell’ampliamento con le nuove lavorazioni non dovrebbe portare a peggioramenti degli odori nelle case vicine. Il consigliere Roberto Bianchini ha chiesto delucidazioni in merito ai controlli sulle emissioni. Il tecnico ha risposto che è previsto un piano di monitoraggio con misurazione delle sostanze inquinanti con report ogni sei mesi alle autorità. Gastaldello ha ringraziato Agsm per l’illustrazione e, riservandosi di fare osservazioni dopo l’esame dei documenti, ha espresso soddisfazione per la conferma che non si realizzerà a Ca’ del Bue un inceneritore. «Esamineremo i documenti assieme a Zevio e San Martino Buon Albergo e faremo i nostri rilievi», ha detto il sindaco, che è stato convocato da Agsm. «Ci conforta intanto la certezza che non si faranno inceneritori». •

Renzo Gastaldo