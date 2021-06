Rigenerazione urbana, i piccoli comuni esclusi

Sono 87, su un totale di 98, i Comuni veronesi esclusi dai fondi per la rigenerazione urbana messi a disposizione dal Governo e destinati a ridurre i fenomeni di marginalizzazione, degrado sociale, a migliorare la qualità del decoro urbano, a ristrutturare immobili pubblici, promuovere attività culturali ed educative, oltre che la mobilità sostenibile. Risorse, quindi, di cui ogni Comune avrebbe bisogno. E invece quelli troppo piccoli, sotto i 15mila abitanti, non potranno accedervi. Così ha deciso il Governo, escludendo in Veneto 503 su 563 Comuni (l’89,3 per cento), e in Italia il 42 per cento della popolazione e il 70 per cento del territorio. Il presidente della Provincia di Verona, Manuel Scalzotto, fa un passo indietro, spiegando l’origine di questo bando: «Ne era stato pubblicato uno per le periferie, quindi per i Comuni di maggiori dimensioni che avevano aree da recuperare e riqualificare». Ed era destinato ai grandi centri, sopra i 50mila abitanti, come è facile capire. «Cologna Veneta», spiega Scalzotto riportando l’esempio del Comune di cui è sindaco, «non ha periferia, ma Verona città si». Poi l’arrivo del Recovery Fund ha portato nuove risorse e, di conseguenza, l’ampliamento di quel primo bando che è diventato di «rigenerazione urbana» per un totale di 8,5 miliardi di euro stanziati. «Questo nuovo bando», puntualizza il presidente della Provincia, «a differenza di quello per le periferie, mette a disposizione fondi che sarebbero utili a tutti i Comuni, anche ai più piccoli: Ferrara di Monte Baldo, ad esempio, ha la stessa esigenza che può avere la città di rimettere a nuovo un giardino pubblico. Non si capisce allora la scelta del Governo di escludere tutti i paesi al di sotto dei 15mila abitanti». La questione è finita sul tavolo di Anci Veneto che ha iniziato a battersi contro questa decisione. E nei giorni scorsi il presidente dell’associazione Mario Conte ha illustrato la richiesta che verrà presentata a Roma: appunto, permettere a tutti i Comuni di accedere a questi fondi. «Chiediamo che tutti i sindaci abbiano le stesse opportunità e possano lavorare nelle stesse condizioni», ha detto Conte, che è anche sindaco di Treviso. «Non si capisce la ratio che sta dietro la decisione», ha aggiunto. Eppure sono spesso proprio i Comuni più piccoli a soffrire di problemi come lo spopolamento, ha evidenziato la vicepresidente di Anci Veneto Maria Rosa Pavanello, chiarendo che «anche i Comuni piccoli sono in grado di programmare e utilizzare risorse con oculatezza». «La nostra non è una protesta ma una richiesta, vogliamo essere propositivi», ha concluso Conte, non risparmiando una frecciata ai Comuni «di altre parti d’Italia» che riceveranno risorse del Recovery Fund che «saranno usate per arginare falle che niente hanno a che vedere con la progettazione del futuro e con la pandemia».•.