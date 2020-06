Raldon si candida a «Smart Village»

L’amministrazione comunale pensa al futuro di Raldon come a quello di un «smart rural village» e per questo ha chiesto di partecipare appunto a Smart Rural, il progetto finanziato dalla Commissione Europea e mirato a individuare i Comuni interessati a sviluppare obiettivi di innovazione e partecipazione locale, per realizzare strategie e approcci intelligenti d’esempio per altre realtà italiane ed europee. Il futuro della frazione lupatotina, nota per la coltivazione della fragole e in particolare della qualità autunnale, lo ha tratteggiato la giunta. «Per ripensare il ruolo e il carattere della frazione di Raldon occorre partire dalla sua macchina agricola, per andare verso una rigenerazione in grado di incrociare gli interessi della produzione alimentare con una serie di attività e servizi sappiano attrarre popolazione e riconfigurare gli spazi in disuso». «Sarà dunque l’occasione per trasformare questa parte di territorio in termini di sostenibilità economica, sociale e ambientale», spiega la giunta in un documento di indirizzo approvato qualche giorno fa. «Il nostro obiettivo è di trasformare la frazione di Raldon in un distretto sostenibile e circolare, con particolare attenzione alla coltura dei prodotti alimentari, con al centro la produzione delle fragole attraverso un processo partecipativo in grado di coinvolgere abitanti, imprese, istituzioni e organismi di vario livello, anche con forme di cooperazione», dice ancora la giunta. Qualche spiegazione in più viene dalla lettura del documento. «Per governare la transizione di Raldon verso una condizione urbana, agricola sostenibile e circolare, si può pensare all’ipotesi di un Living Lab, ossia un incubatore di innovazione per la produzione, consumo, distribuzione della fragola e per forme di agrotech», si legge nelle motivazioni. «Si tratterebbe di un ecosistema collaborativo in grado catalizzare in termini sperimentali strumenti innovativi per le aziende e gli attori privati e istituzionali che saranno coinvolti. Il processo così attivato favorirebbe una serie di energie endogene di rigenerazione legate a differenti dimensioni riferite alla residenzialità, all’economia, alla dimensione ecologica». L’intervento è quanto mai necessario, perché Raldon sta attraversando una fase di rallentamento economico e anche sociale. Un segnale di questo stato di cose è l’abbandono dei pianoterra degli edifici della centrale piazza Alcide De Gasperi, a seguito della chiusura della maggior parte delle attività al dettaglio. Ciò ha determinato, secondo la giunta comunale, anche una specie di contrazione della vitalità urbana e un calo demografico negli ultimi anni nonché un rallentamento dello sviluppo, nonostante la posizione vicina con il centro urbano di San Giovanni Lupatoto e baricentrica rispetto a piccoli insediamenti immersi nel territorio agricolo circostante. A invertire questo trend poco incoraggiante per il futuro dovrebbe essere dunque proprio Smart Rural, un progetto finanziato dalla Commissione Europea, che dura complessivamente due anni e mezzo e che si pone come obiettivo generale lo sviluppo di approcci e strategie di smart village in tutta Europa, con riferimento e ispirazione all’esperienza concreta delle città (Smart City), dalle quali è possibile trarre indicazioni utili per gli interventi locali della futura politica agricola comune. I comuni selezionati in tutta Europa per far parte di Smart Rural saranno in totale 17, di cui cinque villaggi che sono già stati individuati in Francia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Repubblica Ceca. I candidati ideali per entrare a far parte di questa sperimentazione di approcci innovativi sono comuni fortemente motivati ad intraprendere un percorso integrato verso l’applicazione del principio «Smart» nel proprio contesto locale, dotati di servizi tecnologici e di spazi pubblici e centri di aggregazione che possono consentire lo sviluppo di azioni di impatto sulla vita dell’intera comunità. Il Comune di San Giovanni Lupatoto punta a giocarsi questa partita. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Renzo Gastaldo